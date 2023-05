Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 29 maggio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 29 maggio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, vi attende una settimana altalenante, con litigate e sfuriate da dover gestire al meglio. Avrete una pausa nel fine settimana, ma per risolvere le situazioni dovrete prendere una decisione definitiva. Non rimandate tutto all’infinito.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 29 maggio 2023), siete stufi della routine e desiderate cambiare. Dare brio. Fate mosse studiate e ben ponderate, evitando situazioni dalle quali non riuscireste ad uscire con agilità.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di esplorare posti nuovi si farà sentire, ma dovrete resistere ancora un po’ a causa di responsabilità importanti che avete. Velocizzate il processo con un’intuizione al momento giusto. Agite.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in questo momento avvertite la solitudine anche se avete tanta gente intorno… Approfondite le intenzioni di chi vi circonda e tagliate i legami di convenienza. Potreste riuscire a raggiungere la serenità eliminando le persone opportuniste dalla vostra vita.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 29 maggio 2023), la vostra vita vi va stretta e sentite il bisogno di fare il passo successivo. Di andare avanti. Prendete in mano il vostro futuro, inseguendo un sogno di indipendenza o portando avanti un progetto familiare.

PESCI

Cari Pesci, alcuni conflitti turbano le giornate, ma affrontateli con ottimismo e fiducia. Ignorate chi cerca di sminuire i vostri sforzi e continuate il vostro cammino.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 MAGGIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: avete bisogno di brio nella vostra vita: fate mosse studiate e ben ponderate.