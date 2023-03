Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 27 marzo 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 27 marzo 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso delle prossime ore Marte, Saturno e Venere saranno favorevoli, vi permetteranno di essere più socievoli del solito. Vi sentirete anche meno stanchi e avrete una gran voglia di pensare a nuovi progetti di vita e di lavoro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 27 marzo 2023), nel corso delle prossime ore Saturno e Marte inizieranno a farsi sentire e, uniti a Urano, potrebbero rendervi più intolleranti e nervosi. Per questo motivo state calmi e cercate di non arrabbiarvi. Preparatevi una bella tisana o un bicchiere di camomilla: relax.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nel corso della settimana che sta iniziando avrete Mercurio ancora negativo ma il vostro oroscopo della settimana è davvero favorevole. Saturno in Acquario vi aiuterà a risolvere qualche problematica lavorativa e pratica e Marte positivo vi donerà tanta vitalità. Il 3 aprile Venere opposta inizierà a stuzzicarvi…

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Saturno e Marte sono usciti dal vostro segno e non sarete più sotto pressione come negli ultimi mesi. E’ arrivato il momento giusto per prendere una pausa da tutto. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono ancora molte cose da fare, ma fate le cose con calma e tranquillità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 27 marzo 2023), le cose inizieranno per il meglio e avrete Saturno e Marte nel vostro segno. Avete voglia di cambiare la vostra vita e potrete farlo ma non subito. Venere finalmente, dal 3 aprile vi guarderà benevola.

PESCI

Cari Pesci, quella che parte domani – lunedì 27 marzo 2023 – per voi sarà una settimana molto piatta. Mercurio è ancora nel segno e vi aiuta nei rapporti con amici e parenti. Marte e Saturno non vi stanno più appoggiando e questo vi renderà più pigri del solito. Curate la vostra forma fisica al meglio. Vi farà sentire bene.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 27 MARZO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: Marte, Saturno e Venere saranno favorevoli, vi permetteranno di essere più socievoli del solito.