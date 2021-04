Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 26 aprile 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 26 aprile 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, domani dovrete necessariamente dimenticare le problematiche vissute le prime due settimane di aprile. Per quanto riguarda il lavoro, chi ha ascendente in Vergine o Capricorno sarà più favorito nelle nuove attività.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, le giornate di martedì e mercoledì saranno speciali per l’amore. Capitolo lavoro: molti in questi giorni stanno avvertendo fiducia.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la vostra situazione astrologica è ancora importante, le storie nate all’inizio del mese bisognerà portarle avanti. Se devi chiarire qualcosa in amore aspetta le giornate di mercoledì o giovedì: la luna sarà nel segno. Per quanto riguarda il lavoro, presto arriveranno buone soluzioni.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, questi giorni sono intriganti per l’amore, non sottovalutate gli incontri. Per quanto riguarda il lavoro, la giornata non sembra essere positiva: tuttavia per martedì e mercoledì sono in arrivo stelle migliori.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, se vedete che le cose con il partner non vanno provate a lasciarlo parlare. Nel lavoro è in arrivo il momento di muovere passi importanti, ricordate però di farlo con cautela. Molta cautela.

PESCI

Cari Pesci, queste stelle sono promettenti per l’amore, martedì e mercoledì la Luna sarà favorevole. Per quanto riguarda il lavoro, mettete da parte le preoccupazioni: risolvete un problema che riguarda un turno.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 26 APRILE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: in arrivo giornate promettenti. Bene così.

