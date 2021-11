Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 22 novembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 22 novembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, state entrando in una settimana positiva (sopratutto la parte finale). Domani e giovedì però potrebbe esserci qualche problema in amore da dover gestire.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (22 novembre 2021), ottimo inizio di settimana per voi. Vi attendono giornate positivie in tutti i campi, ma il meglio arriverà nel weekend.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, godetevi la settimana che parte: sarà tranquilla e serena fino a sabato… Evitate di prendere iniziative non necessarie sul lavoro e nell’amore.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, vivrete sette giorni davvero eccezionali che aspettavate da parecchio tempo. Durante la settimana entreranno nel vostro segno anche la Luna e Venere che vi faranno volare in amore.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 22 novembre 2021), ottimo inizio di settimana. Tutto filerà liscio fino a mercoledì che sarà un po’ sottotono. Ma tranquilli: a breve entrerà anche la Luna nel vostro segno che vi farà vivere anche un ottimo fine settimana.

PESCI

Cari Pesci, le giornate di domani e mercoledì saranno le migliori dal punto di vista della fortuna mentre durante il fine settimana potrete vivere dei problemi. Mantenete la calma.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 NOVEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: ottima giornata e periodo per amore e lavoro.