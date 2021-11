Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 22 novembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 22 novembre 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la giornata di domani sarà suddivisa in due parti: la parte iniziale è quella che andrà sicuramente meglio. Le giornate di giovedì e venerdì saranno invece sottotono. Cercate di conservare un po’ di energia per le giornate out e, se potete, datevi una pausa con il lavoro. In amore situazione altalenante.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 22 novembre 2021), vi attende una settimana non fantastica: cercate di valutare bene le situazioni prima di agire. Unica nota positiva in questa settimana sarà la giornata di venerdì che vi porterà un po’ di Sole.

GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata di domani sarà positiva ma non gioite troppo, la settimana non sarà affatto fantastica. A darvi un po’ su i nervi è il lavoro ma anche la situazione sentimentale che pare sia giunta ad un momento di stallo.

CANCRO

Cari Cancro, la giornata di domani sarà complessivamente da dimenticare ma vi servirà anche a pianificare il vostro futuro. Non trascurate le situazioni a rischio: potreste avere dei problemi sia in amore sia sul lavoro.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 22 novembre 2021), avrete una splendida settimana voi Leone sia sul lavoro sia in amore che per quanto riguarda la salute che sarà di ferro. Fate attenzione solo alle situazioni rischiose che vi si possono presentare davanti.

VERGINE

Cari Vergine, settimana decisamente positiva specialmente per il lavoro e l’amore. E lo vedrete sin da domani, lunedì 22 novembre. Godetevi il momento e cogliete i frutti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 NOVEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: ottima giornata sia in amore sia nel lavoro.