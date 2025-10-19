Icona app
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 20 ottobre 2025

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 20 ottobre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI –  Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 20 ottobre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, avete un magnetismo particolare e questo vi rende irresistibili. Sul lavoro, un progetto può finalmente concretizzarsi. In amore, si apre una fase romantica e intensa, ma evitate di rimuginare sul passato. Guardate avanti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 20 ottobre 2025), il vostro cielo è potente, trasformativo. State chiudendo un ciclo e ne aprite uno nuovo, più autentico. In amore, non abbiate paura di mostrare la vostra vulnerabilità. Sul lavoro, intuizioni vincenti: seguitele.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, siete un vulcano di idee! Il cielo vi sostiene e vi invita a rischiare un po’ di più. Viaggiare, conoscere, sperimentare: tutto è favorito. In amore, c’è un desiderio di libertà, ma chi vi ama saprà capirlo. Non siate troppo orgogliosi. Avete bisogno di riconoscimento, ma ricordate che l’umiltà può essere la vostra forza. Il cielo è potente per i progetti personali: potete davvero lasciare il segno.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete concreti come sempre, ma ora arriva anche un po’ di cuore. Non tutto si misura con la razionalità: concedetevi il lusso di provare. In amore, torna il dialogo. Sul lavoro, riconoscimenti in arrivo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 20 ottobre 2025), siete un po’ ribelli, ma anche visionari. Avete voglia di cambiare tutto, ma fate attenzione a non stravolgere ciò che funziona. Il cielo parla di nuovi progetti creativi e di una sorpresa in amore. Un’amicizia potrebbe diventare qualcosa di più.

PESCI

Cari Pesci, siete sognatori e questa settimana le stelle vi coccolano. L’amore torna dolce, empatico, romantico. Sul lavoro, fidatevi dell’intuito: vi porterà lontano. Attenzione solo a non rifugiarvi troppo nei sogni, servono anche azioni concrete.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: siete concreti come sempre, ma ora arriva anche un po’ di cuore.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
