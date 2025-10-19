Icona app
Ultimo aggiornamento ore 10:30
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 20 ottobre 2025

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 20 ottobre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 20 ottobre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, siete in una fase di rinascita personale. Vi sentite pronti a spingere sull’acceleratore, ma occhio: Marte vi dà energia, sì, ma anche una certa impazienza. Sul lavoro si sbloccano situazioni rimaste in sospeso. In amore torna la passione, ma evitate di voler sempre avere l’ultima parola.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 20 ottobre 2025), vi state liberando di un peso. Finalmente riuscite a dire “basta” a ciò che non vi rappresenta più. L’amore vi chiede più leggerezza, meno controllo. Sul lavoro, nuove proposte in arrivo, ma valutate bene i dettagli. Non firmate nulla di affrettato. Tre stelle e mezzo, ma in crescita!

GEMELLI 

Cari Gemelli, siete curiosi, vivaci, e con Mercurio favorevole tutto vi riesce più facilmente. Attenzione solo a non spargere troppe energie in mille direzioni. In amore torna la voglia di gioco, di scoperta. Chi è single potrebbe ricevere un messaggio inaspettato.

CANCRO

Cari Cancro, siete emotivi, ma questa settimana la Luna vi protegge. Vi sentite più stabili, più consapevoli dei vostri desideri. L’amore torna protagonista, soprattutto per le coppie che hanno superato un periodo turbolento. Sul lavoro, qualche tensione con un superiore, ma non fatevi prendere dal pessimismo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 20 ottobre 2025), non siate troppo orgogliosi. Avete bisogno di riconoscimento, ma ricordate che l’umiltà può essere la vostra forza. Il cielo è potente per i progetti personali: potete davvero lasciare il segno. In amore, un incontro importante può cambiare le carte in tavola.

VERGINE

Cari Vergine, siete un po’ stanchi. Gli impegni si accumulano e la perfezione che cercate vi pesa sulle spalle. Ma attenzione: il cielo di fine mese porta novità professionali che vi rimetteranno in pista. In amore serve più ascolto, meno analisi. Lasciatevi andare.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Cancro: siete emotivi, ma questa settimana la Luna vi protegge. Vi sentite più stabili, più consapevoli dei vostri desideri.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Ricerca