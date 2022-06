Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 20 giugno 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 20 giugno 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, situazione positiva in amore grazie ad un quadro astrale promettente. Se siete single da tempo, potete finalmente trovare l’anima gemella. Sul lavoro potrebbero esserci polemiche con colleghi e superiori. Qualcuno potrebbe non credere più in voi. Dimostrategli che si sbagliano.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 20 giugno 2022), la giornata è molto promettente, soprattutto per quanto riguarda i rapporti familiari. Sul lavoro vorreste dire ciò che pensate davvero. In passato, per quieto vivere ed evitare polemiche, vi siete tenuti tutto dentro, ma ora vi siete stancati.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la giornata in amore promette bene e le vostre idee più passa il tempo più si fanno chiare. Sul lavoro vi sentite poco gratificati e siete annoiati, perché quello che fate non vi piace. Cercate qualcosa di diverso, in modo da ritrovare i giusti stimoli. Chi vi circonda non vi riconosce più.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore dovete evitare situazioni di litigio, soprattutto se il partner è lontano e non potete sempre guardarvi in faccia per parlare e chiarire. Sul lavoro dovete trovare un compromesso. Non potete andare avanti così. Siete maniacali e precisi, ma purtroppo non tutti sono come voi e questo vi infastidisce.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 20 giugno 2022), in amore dovete dare il giusto peso alle parole. A volte rischiate di dire qualche parola di troppo e litigare con il partner. Scusatevi e contate fino a dieci prima di aprir bocca. Sul lavoro vorreste cambiare tutto ma attenzione a non peggiorare tutto.

PESCI

Cari Pesci, l’attenzione di chi ci circonda sarà un po’ più bassa del solito e questo vi può infastidire. Nelle prossime giornate l’amore tornerà protagonista. Potete dunque riprendere a sorridere e trovare la serenità sperata. Sul lavoro recuperate e si potranno presto presentare ottime opportunità. Fate scelte importanti per il futuro.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 GIUGNO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: è il momento di chiarire questioni e rapporti conflittuali.