Oroscopo Paolo Fox della settimana 13 – 19 giugno 2022

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 13 al 19 giugno 2022) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 13 al 19 giugno 2022 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, per voi l’astrologo prevede una settimana da quattro stelle su cinque. Buone notizie per l’amore perché ora potrete finalmente lasciarvi andare alle emozioni con Mercurio che è dalla vostra parte. Cercate di rafforzare un’amicizia, ma occhio alla giornata di mercoledì che sarà un po’ sottotono. Per quanto riguarda il lavoro, novità in arrivo: progetti che potrebbero addirittura concretizzarsi e colloqui da sostenere nella giornata di venerdì.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle. Venere è dalla vostra parte: l’amore andrà a gonfie vele. Dovete solo lasciarvi andare alle belle emozioni, soprattutto nella giornata di domenica. Per quanto riguarda il lavoro, tutto è in fase di miglioramento: avete pensato a un cambiamento?

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. In amore siete molto più esigenti, pretendete di più e avete bisogno di essere rassicurati. Non avete voglia di rapporti leggeri e superficiali, state cercando verità e fatti concreti, ma provate ad essere più dolci e sensibili… Per quanto riguarda il lavoro, vi piace sperimentare. Le proposte arriveranno, specie nella giornata di venerdì!

CANCRO

Cari Cancro, quattro stelle. L’amore è in pausa perché state cercando di fare chiarezza nel vostro cuore. Avete avuto tante possibilità quello sì, ma vi siete un po’ sentiti messi da parte: cercate di andare avanti con fiducia. Per quanto riguarda il lavoro, non avete accettato un incarico importante, forse per paura di avere troppe responsabilità. Ora dovete fare attenzione alle spese!

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (13-19 giugno 2022), tre stelle.Venere sta transitando nel vostro segno, ma è un po’ dispettosa… Molti discuteranno con il partner, altri cercheranno di far capire quanto valgono, meglio fare tutto con calma, soprattutto nella giornata di venerdì. Per quanto riguarda il lavoro, le vostre scelte saranno positive. Forza, le occasioni sono dietro l’angolo!

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. Venere è dalla vostra parte, così come la Luna, quindi l’amore procede a gonfie vele. Se c’è una persona che vi interessa fatevi avanti. Avete paura? Non potete averla, dovete lasciarvi andare e liberarvi dal passato ingombrante. Per quanto riguarda il lavoro, occhio alle discussioni con il capo o con un collega.

BILANCIA

Cari Bilancia, quattro stelle. Buone notizie per l’amore perché Venere non è opposto. Quelle di venerdì e sabato saranno le giornate migliori, il cielo promette grandi cose. Per quanto riguarda il lavoro, siete un po’ stanchi, ma la settimana è interessante. Saturno è dalla vostra parte, ma Giove impone dei limiti che si faranno sentire…

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle. Venere è opposta, quindi in amore potrebbero esserci delle piccole crisi… Magari una persona non ricambia il tuo interesse… Siete molto concentrati sul lavoro, non avete tempo per gli affari di cuore, ma nella giornata di venerdì meglio evitare le polemiche. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di fare una revisione alle finanze.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. Novità in arrivo in amore: vi sentite meglio, avete voglia di mettervi in gioco, di lasciarvi andare alle emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, buone opportunità in arrivo: forse avrete modo di iniziare un programma, un progetto fermo da tempo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, quattro stelle. In amore non riuscite a dimenticare, anzi voi di solito guardate al passato per andare avanti e non ripetere gli stessi errori. Le storie che nascono ora, con Venere favorevole, vanno vissute in modo piacevole. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di stare attenti perché Giove sarà dissonante, quindi meglio mantenere la calma…

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. State cercando una nuova persona, che ne dite di frequentare più posti? La prossima settimana, d’altra parte, Venere tornerà favorevole e quindi dovrete farvi trovare pronti. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di guardarvi attorno perché i cambiamenti sono dietro l’angolo.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. Avete bisogno di un amore rassicurante, che ti dia pace e serenità. Venere è dalla vostra parte, ma voi siete un po’ agitati, avete paura. Per quanto riguarda il lavoro, ora tutto può ripartire, anche se la settimana inizierà col freno tirano. Non temete: avete tutto il tempo per ricominciare.

