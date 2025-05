Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 19 maggio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 19 maggio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Marte porta emozioni nuove, Giove è in trigono, la creatività è favorita. I più giovani inizieranno un nuovo lavoro, faranno pratica anche se probabilmente part-time. Chi vive conflitti o situazioni che portano a disagio dovrà cercare di stringere i denti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 19 maggio 2025), c’è da discutere di un lavoro, ci sono da definire i dettagli di una situazione. Ci saranno delle giornate di maggiore tensione. Sul piano sentimentale state vivendo un mese intrigante, le coppie che si vogliono bene potrebbero entro l’estate pensare ad un matrimonio.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, più ci avviciniamo al mese di giugno maggiori sono le possibilità di riconfermare un accordo o vagliare nuove ipotesi di collaborazione. Maggio e giugno sono mesi in cui coppie ufficiose diventano ufficiali, si possono superare incomprensioni. Stelle favorevoli per la forma fisica.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, chi è davvero dalla vostra parte? E soprattutto se lavorate come dipendenti, l’azienda si è davvero accorta di quanto valete e di tutto quello che state facendo? Relazioni lavorative che non funzionano più da giugno cambieranno radicalmente. Le situazioni riguardanti i figli e casa sono da tenere sotto controllo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 19 maggio 2025), Marte ha iniziato da pochi giorni un transito di opposizione. Più che di un momento difficile si può parlare di scontentezza. In amore la ribellione dell’Acquario diventa più forte in questo periodo dell’anno e potrebbe sfociare verso una vera e propria insubordinazione a tutto ciò che rappresenta un blocco.

PESCI

Cari Pesci, conto alla rovescia, ultimo mese con Giove contro… il cielo delle grandi decisioni e dei cambiamenti sarà più limpido dal prossimo mese, tuttavia, nel frattempo, si chiederà se rinnovare o no un accordo di lavoro. Un rinnovo arriverà, Giove a breve torna favorevole, il momento è utile per fare i progetti in vista dell’estate.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 19 MAGGIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: Marte porta emozioni nuove, Giove è in trigono, la creatività è favorita.