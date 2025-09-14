Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 15 settembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 15 settembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, possibile un po’ di nervosismo nei primi giorni di questa settimana di fine settembre. Marte crea attriti, ma tutto si sistemerà molto presto. Tenete a bada la gelosia e concentratevi sul dialogo. Buon momento per i single.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 15 settembre 2025), la Luna nel vostro segno all’inizio della settimana vi rende profondi e intuitivi. Questo è un periodo favorevole per chiarimenti in amore. Lavoro? Possibili nuovi incarichi.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, energia in crescita nel corso di queste ore di fine settembre. Questa sarà un’ottima settimana per viaggi, incontri e collaborazioni. In amore, Venere spinge a fare scelte importanti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, è arrivato il momento di riprendere il controllo. Troppi pensieri vi hanno rallentato, ma ora ritroverete concretezza. Amore in fase di ripresa.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 15 settembre 2025), attenzione agli imprevisti: qualcosa potrebbe non andare secondo i vostri piani nel corso delle prossime ore di questo mese di settembre. Cercate di mantenere la calma e adattate le vostre strategie al momento.

PESCI

Cari Pesci, vi attende una settimana romantica e ispirata. La creatività è al massimo, soprattutto tra qualche ora… Ottimo momento per chi lavora nell’arte. Sentimenti intensi in queste ore!

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 15 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: vi attende una settimana romantica e ispirata.