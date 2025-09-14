Icona app
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 15 settembre 2025

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 15 settembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 15 settembre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la settimana che sta per iniziare vi vedrà protagonisti nel lavoro: nuove occasioni, colloqui o progetti nel corso delle prossime ore prenderanno forma. Attenzione: le tensioni vanno gestite con diplomazia.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 15 settembre 2025), per voi si prospetta un inizio di settimana sottotono, ma presto, molto presto, ci sarà un recupero. Avete bisogno di maggiore leggerezza, soprattutto nei rapporti familiari.

GEMELLI 

Cari Gemelli, vi attendono delle giornate particolarmente intense per le relazioni. Le coppie stabili ritroveranno il dialogo, mentre i single avranno ottime occasioni. Per quanto riguarda il lavoro, soluzioni in arrivo.

CANCRO

Cari Cancro, nel corso delle prossime ore avete bisogno di silenzio e concentrazione. Le emozioni saranno protagoniste in queste ore di fine settembre 2025, ma rischiano di confondervi. Evitate decisioni affrettate.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 15 settembre 2025), vi attende un periodo particolarmente energico e positivo. Lavoro al top, ma non trascurate chi vi ama in queste ore.

VERGINE

Cari Vergine, quello che state vivendo è un periodo strategico per dare avvio a nuovi progetti. Mercurio è dalla vostra parte e vi aiuta a trovare soluzioni intelligenti. Anche in amore torna la chiarezza.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 15 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: periodo strategico per dare avvio a nuovi progetti.

Ricerca