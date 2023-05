Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 15 maggio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 15 maggio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, stop ai giochi dietro le quinte. Avete troppe questioni irrisolte, che si reggono solo su basi instabili. Non è il momento per mezze verità, cercate di chiarire la situazione prima che sfugga di mano. Ci sono conflitti amorosi in arrivo…

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 15 maggio 2023), poca energia e scarso entusiasmo per voi. Ogni volta che cercate di fare progressi, incontrate nuovi ostacoli. Non avete un attimo di tregua e la rabbia accumulata sta diventando pericolosa.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sta partendo una settimana positiva per voi. Siete pronti a correre verso il successo, spinti dal vento dell’entusiasmo e della determinazione. Ma attenzione a non perdere di vista il presente. Cercate di capire il prossimo, prima di trarre conclusioni.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in arrivo conflitti e decisioni urgenti da prendere. Se siete bloccati in una situazione di stallo da troppo tempo, è ora di prendere una decisione definitiva. Qualcuno soffrirà a causa delle tue azioni, ma è inevitabile…

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 15 maggio 2023), un bivio sul lavoro vi tormenterà per tutta la settimana, togliendovi molte energie. Prendetevi il tempo necessario per fare la scelta giusta, ma non esagerate: qualcun altro potrebbe cogliere l’opportunità al posto vostro.

PESCI

Cari Pesci, vi attende una settimana intensa. Le questioni familiari si infiammano e vi trovate coinvolti in scontri che occupano la vostra mente. State cercando di gestire tutto in modo diplomatico. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di mostrare determinazione e pretendere il rispetto che meritate per i vostri risultati.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 15 MAGGIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: sta partendo una settimana positiva per voi. Siete pronti a correre verso il successo.