Oroscopo Paolo Fox della settimana 8-14 maggio 2023

Qual è il mio oroscopo della settimana (dall’8 al 14 maggio 2023) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dall’8 al 14 maggio 2023 trovate online, diffuse da diversi siti.

ARIETE

Cari Ariete, nelle giornate di martedì e mercoledì potrebbero esserci polemiche con la persona che si ama; per i single nei prossimi giorni tornerà una grande capacità di amare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, chi non ha una storia, è bene si guardi intorno, secondo le indicazioni delle stelle per i prossimi giorni; per chi vive una bella amicizia, non si esclude che le cose cambino e il sentimento si trasformi in amore.

GEMELLI

Cari Gemelli, a livello sentimentale anche per i single sono in arrivo dei miglioramenti; se nelle coppie ci sono problemi, nelle giornate di giovedì e venerdì la luna aiuterà a capire cos’è che non va.

CANCRO

Cari Cancro, le storie d’amore che nasceranno nei prossimi giorni saranno molto promettenti; se nelle coppie ultimamente ci sono state difficoltà, a breve si troverà un buon dialogo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (8-14 maggio 2023), anche se si è single, la voglia di amare non manca ma bisogna trovare i giusti presupposti; se la coppia ultimamente ha avuto tensioni, bisogna cercare di evitare di aggiungerne altre.

VERGINE

Cari Vergine, i cuori solitari in questo periodo restano diffidenti; se in amore ci sono state forti discussioni di recente, a breve sarà finalmente possibile trovare un accordo per mettere a posto le cose.

BILANCIA

Cari Bilancia, i single sono stanchi di vivere storie poco affidabili e cercano qualcosa di più serio; nella vita di coppia c’è un po’ di tensione ma le soluzioni sono vicine.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, alcune storie nate recentemente non si sono rivelate convincenti, ma in settimana le cose cambieranno grazie a Venere che metterà il suo zampino.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, Venere ultimamente ha ostacolato le cose ma nei prossimi giorni il peso della sua opposizione sparirà perciò per coloro che sono single le cose potranno cambiare.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le coppie prossimamente potranno realizzare un bel progetto; I single devono fare attenzione a non frequentare persone verso le quali non vale la pena provare interesse.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, a partire dalla giornata di domenica potrebbe essere necessario rivedere un rapporto sentimentale; le coppie venerdì dovranno fare delle scelte importanti per via della luna nel segno.

PESCI

Cari Pesci, alcune storie vacillano perciò bisogna fare attenzione, ma Venere nel segno dal weekend porterà saggezza anche in situazioni poco interessanti. Saprete trovare soluzioni ai problemi che vi attanagliano.

