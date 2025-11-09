Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 10 novembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 10 novembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il cielo durante le prossime ore favorisce l’equilibrio interiore: approfittatene per riflettere su ciò che volete davvero. In amore, chi desidera chiarire una relazione troverà spazi positivi per farlo. Capitolo lavoro: la cooperazione con altri è importante.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 10 novembre 2025), periodo forte con possibilità di trasformazioni interiori. Per quanto riguarda il lavoro, questo è un ottimo momento per chiudere questioni rimaste aperte: azione e decisione sono dalla vostra parte.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, energia e desiderio di novità caratterizzano i primi giorni di questa settimana. In amore, se state vivendo una fase di stanca, potreste sentire il bisogno di cambiamento. Capitolo lavoro: in arrivo stimoli e nuove proposte da cogliere al volo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, settimana in cui la costanza è il vostro asso nella manica. Se avete vissuto tensioni, potreste trovare delle aperture per recuperare l’intesa. Per quanto riguarda il lavoro, i risultati che attendete da tempo sono vicini. Molto vicini. Rimboccatevi le maniche.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 10 novembre 2025), creatività e originalità sono protagoniste in queste ore. In campo sentimentale, potresti voler agire in modi inconsueti che sorprendono chi vi è accanto. Per quanto riguarda il lavoro, idee innovative si fanno spazio: esprimete la vostra visione senza paura.

PESCI

Cari Pesci, questa settimana di metà novembre invita all’ascolto: sensazioni sottili e intuizioni possono guidarvi. In amore, chi ha bisogno di chiarire parlando sentirà il bisogno di autenticità. Per quanto riguarda il lavoro, evitate di affrettare le scelte: seguite il vostro ritmo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 10 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: creatività e originalità sono protagoniste in queste ore.