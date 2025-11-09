Icona app
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 10 novembre 2025

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 10 novembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 10 novembre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, nel corso di questa settimana di metà novembre che parte domani – 10 novembre – potreste sentire un forte impulso a fare dei cambiamenti: nuove idee emergono, ma è importante non precipitarvi. In amore, alcuni malintesi potrebbero emergere: dialogo e ascolto saranno fondamentali.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 10 novembre 2025), le energie lunari favoriscono l’introspezione in queste ore. Approfittate della situazione per rivedere i vostri obiettivi pratici e mettere ordine nella vostra vita. Chi è in coppia potrebbe riscoprire complicità.

GEMELLI 

Cari Gemelli, prende il via una settimana vivace. In amore è possibile che nascano nuovi incontri o che relazioni già in atto subiscano una svolta positiva. Capitolo lavoro: idee creative sono favorite. A fine settimana, potreste dover riporre ciò che non funziona.

CANCRO

Cari Cancro, l’umore potrebbe oscillare nei primi giorni di questa settimana di metà novembre: cercate di non prendere decisioni definitive quando siete agitati. C’è spazio per momenti romantici, ma serve maggiore chiarezza nelle parole. Per quanto riguarda il lavoro, organizzate bene il tempo per evitare sovraccarichi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 10 novembre 2025), le stelle in queste ore di novembre spingono verso l’azione: è un buon momento per far valere le vostre capacità. Capitolo lavoro: potreste ricevere riconoscimenti o avanzamenti, in particolare se avete dimostrato costanza.

VERGINE

Cari Vergine, settimana di riorganizzazione per molti di voi: è il momento di sistemare ciò che è rimasto in sospeso. In amore, evitate di far emergere troppo presto dubbi o insicurezze. Per quanto riguarda il lavoro, è tempo di affinare dettagli e perfezionare progetti avviati.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 10 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: è un buon momento per far valere le vostre capacità.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca