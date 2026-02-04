Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 5 febbraio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 5 febbraio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, tornate al centro della scena dopo un periodo di incertezza. Le stelle vi aiutano a ritrovare equilibrio, soprattutto nei rapporti. Capitolo lavoro: si sbloccano situazioni ferme da tempo. In amore c’è voglia di romanticismo, ma serve anche concretezza.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 5 febbraio 2026), torna la voglia di libertà e movimento. Periodo di risveglio, soprattutto mentale. Ottimo per viaggi, studi, nuovi progetti. Sul lavoro arrivano stimoli interessanti, ma dovete credere di più in voi stessi. In amore c’è bisogno di complicità.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, siete concentrati e determinati. Le stelle parlano di responsabilità che aumentano, ma anche di riconoscimenti. Capitolo lavoro: potete ottenere molto, ma a costo di fatica. In amore siete più chiusi del solito: provate a lasciare spazio alle emozioni.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, periodo di cambiamenti. Dentro di voi qualcosa sta evolvendo e non potete più ignorarlo. Cielo di rivoluzione personale. Capitolo lavoro: nuove idee, ma non tutti vi capiscono. In amore desiderio di autenticità: basta rapporti che non vi rappresentano.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 5 febbraio 2026), siete più sensibili del solito, ma anche più intuitivi. Le stelle vi guidano se sapete ascoltarle. Periodo di rinascita emotiva. Per quanto riguarda il lavoro, servono chiarezza e confini: non fate tutto voi. Buona la forma, ma curate l’umore.

PESCI

Cari Pesci, siete in una fase di profonda riorganizzazione emotiva. Le stelle parlano di scelte importanti, soprattutto nei rapporti. Chi ha vissuto una delusione ora vuole proteggersi, ma attenzione a non chiudere il cuore. Capitolo lavoro: cresce la responsabilità. Buone notizie entro poche settimane.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 5 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: le stelle parlano di scelte importanti, soprattutto nei rapporti.