Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 5 febbraio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 5 febbraio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, il cielo vi chiede una cosa sola: rallentare per capire dove state andando davvero. Per quanto riguarda il lavoro, c’è voglia di riscatto, ma attenzione agli scatti di nervosismo: non tutti riescono a tenere il vostro ritmo. In amore, chi è in coppia deve ritrovare il dialogo, soprattutto se ci sono state incomprensioni recenti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 5 febbraio 2026), cielo di costruzione, soprattutto per lavoro e progetti a lungo termine. Le stelle premiano chi ha pazienza. Se una storia non vi convince più, lo capirete chiaramente. Bene i rapporti familiari.

GEMELLI

Cari Gemelli, periodo movimentato, come piace a voi. Le idee non mancano, anzi: ne avete troppe tutte insieme. Il rischio è disperdere energie. Capitolo lavoro: arrivano contatti, telefonate, proposte. In amore torna la voglia di leggerezza e gioco, ma attenzione a non essere troppo sfuggenti.

CANCRO

Cari Cancro, siete in una fase di profonda riorganizzazione emotiva. Le stelle parlano di scelte importanti, soprattutto nei rapporti. Chi ha vissuto una delusione ora vuole proteggersi, ma attenzione a non chiudere il cuore. Per quanto riguarda il lavoro, cresce la responsabilità.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 5 febbraio 2026), il cielo vi restituisce forza e carisma. È il vostro momento per tornare protagonisti. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano conferme o nuove sfide: accettatele senza paura. In amore siete passionali. Ottima forma fisica, ma attenzione allo stress.

VERGINE

Cari Vergine, state facendo ordine, dentro e fuori. Periodo utile per sistemare questioni pratiche, documenti, lavoro. Cielo serio, che chiede impegno ma promette risultati. In amore siete più riflessivi. Un po’ di stanchezza mentale: concedetevi pause.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 5 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: state facendo ordine, dentro e fuori. Periodo utile per sistemare questioni pratiche.