Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 2 all’8 febbraio 2026

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 2 all’8 febbraio 2026) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 2 all’8 febbraio 2026 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, inizia una settimana carica di energia e voglia di iniziativa. Cercate di sfruttare questo slancio per portare avanti progetti importanti, ma prestate grande attenzione alle relazioni personali per evitare incomprensioni.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, vi attendono dei giorni favorevoli per consolidare le proprie certezze. Prendetevi cura della propria salute e dedicate tempo alle relazioni di fiducia.

GEMELLI

Cari Gemelli, sarete stimolati da nuove idee e incontri interessanti. Usate la vostra capacità comunicativa per aprirvi a nuove opportunità, soprattutto in ambito lavorativo. In amore, momenti di dolcezza e complicità.

CANCRO

Cari Cancro, potreste sentirvi un po’ più introspettivi, ma sarà fondamentale non chiudervi in voi stessi. Cercate di dialogare apertamente con le persone care e di gestire con calma eventuali tensioni.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (2-8 febbraio 2026), state vivendo una settimana ricca di voglia di affermarvi. Utilizzate questa energia in modo costruttivo, evitando di alimentare conflitti con amici o partner.

VERGINE

Cari Vergine, sarete concentrati sull’organizzazione e sulla precisione. Cercate di non trascurare il riposo e di mantenere un atteggiamento flessibile di fronte alle novità.

BILANCIA

Cari Bilancia, avrete una settimana favorevole per le relazioni e i rapporti sociali. Lasciatevi andare con fiducia e coltivate nuove amicizie o approfondite quelle già esistenti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, sarete animati da una forte carica emotiva. Sfruttate questa energia per risolvere vecchi conflitti e per migliorare la comunicazione con chi amate.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, sarete spinti dalla voglia di libertà e di nuove esperienze. Cercate di mantenere un giusto equilibrio tra entusiasmo e prudenza, soprattutto nelle decisioni importanti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, potrete riflettere con maggiore lucidità sul futuro e pianificare con attenzione. Non trascurate la vita affettiva e coltivate i rapporti importanti.

ACQUARIO

Cari Acquario, sarete stimolati da idee innovative e dal desiderio di cambiamento. Agite con determinazione e non lasciatevi frenare da dubbi o incertezze.

PESCI

Cari Pesci, settimana ricca di sensibilità e introspezione. Dedicate tempo a voi stessi e comunicate con dolcezza nelle relazioni personali.

Leggi anche: 1. Tutti gli oroscopi di Paolo Fox; 2. Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali; 3. La tabella per calcolare l’ascendente