Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 26 gennaio al 1 febbraio 2026

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 26 gennaio al 1 febbraio 2026) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 26 gennaio al 1 febbraio 2026 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, vivrete una settimana molto energica, con voglia di mettersi in gioco e di portare avanti i vari progetti. Attenzione però a non farsi sopraffare dall’impazienza, soprattutto nelle relazioni personali. In amore, è il momento di fare chiarezza e consolidare i legami.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, vi attendono delle giornate più tranquille. In arrivo diversi momenti perfetti per ritrovare serenità e sistemare questioni pratiche. Cercate di evitare i conflitti inutili.

GEMELLI

Cari Gemelli, molti di voi saranno favoriti da stimoli nuovi e occasioni interessanti. Cercate di sfruttare la vostra capacità comunicativa per migliorare le relazioni e per aprirvi a nuove esperienze. In amore, è tempo di rinnovamento.

CANCRO

Cari Cancro, molti di voi nel corso dei prossimi giorni potrebbero sentirsi un po’ più riflessivi, ma sarà importante non chiudersi in sé stessi. Parlate apertamente con le persone che amate e cercate di curare l’equilibrio emotivo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (26 gennaio-1 febbraio 2026), vivrete una settimana intensa, con la voglia di emergere e affermarsi. Cercate di canalizzare questa energia in modo costruttivo, evitando tensioni con le persone care. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero arrivare buone notizie.

VERGINE

Cari Vergine, nel corso delle prossime ore sarete concentrati sull’organizzazione e sull’attenzione ai dettagli. Cercate di non trascurare la salute e di prendervi del tempo per il riposo.

BILANCIA

Cari Bilancia, avrete una settimana positiva per le relazioni e la socialità. Cercate di essere più aperti e di sfruttare questo momento per rafforzare legami affettivi e amicizie.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, avvertirete un’intensa carica emotiva. Utilizzate questa energia per risolvere conflitti e migliorare la comunicazione con il partner.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, sarete spinti dal desiderio di avventura e novità. Cercate di mantenere un equilibrio tra entusiasmo e prudenza, soprattutto nelle decisioni importanti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, potrete riflettere sul futuro e pianificare con attenzione. Non trascurate i rapporti personali e dedicate tempo agli affetti.

ACQUARIO

Cari Acquario, nel corso delle prossime ore sarete stimolati da nuove idee e voglia di cambiamento. Agite con pragmatismo e cercate di coltivare relazioni positive, soprattutto sul lavoro.

PESCI

Cari Pesci, state vivendo una settimana all’insegna della sensibilità e dell’introspezione. Dedicate del tempo a voi stessi e cercate di comunicare con dolcezza.

