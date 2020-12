Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 31 dicembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 31 dicembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, per voi si preannuncia una giornata complessa. Cercate di evitare discussioni inutili, anche a costo di dovervi mordere la lingua per non parlare troppo. Se dovete prendere decisioni importanti, non fatevi influenzare negativamente da chi vi circonda. Accettate possibili insuccessi o imprevisti, ma ricordate sempre che ognuno è artefice del proprio destino.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (31 dicembre 2020), vivrete una giornata favorevole grazie alla Luna dalla vostra parte. Approfittate di questa fine d’anno per rilassarvi e ricaricare le pile. Se qualcosa non è più importante per voi, lasciatela perdere e voltate pagina. Questo vale anche per le storie d’amore.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, domani – 31 dicembre 2020 – sarà una giornata caratterizzata da qualche piccolo contrattempo. Cercate di non prendervela inutilmente e di mantenere la calma. Le stelle saranno favorevoli da qui a Capodanno. Il nuovo anno porterà ottime idee sul lavoro che saranno apprezzate dai vostri superiori. Buoni incontri per i single.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, giornata molto positiva. Dopo un periodo difficile, l’ultimo dell’anno sarà all’insegna della spensieratezza e del relax. I single possono finalmente fare incontri fortunati e trovare l’anima gemella, mentre sul lavoro portate avanti con entusiasmo idee e nuovi progetti.

ACQUARIO

Cari Acquario, domani (giovedì 31 dicembre 2020, ultimo dell’anno), per voi si preannuncia una giornata positiva. Trascorrete il Capodanno con le persone a voi più care. Il nuovo anno vi vedrà assoluti protagonisti. Finalmente potete mettere la testa a posto e trovare la vostra strada. Questo sia in ambito lavorativo che sentimentale.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quella di domani sarà una giornata nella quale non dovrete farvi prendere dalla nostalgia del passato, ma concentrarvi su quanto di bello potete fare nel 2021. Oltre ai soliti bilanci e propositi, trascorrete il Capodanno con le persone a cui volete più bene. Allontanate sensazioni negative e cattivi pensieri.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: preparatevi ad un ultimo dell’anno sereno e piacevole.

