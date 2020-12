Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 3 dicembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 3 dicembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Paolo Fox dovete provare ad essere più positivi, non serve a niente demoralizzarsi in questo modo, è arrivato il momento di rimboccarvi le maniche e dimostrare a chi di dovere quanto valete. Nel campo sentimentale siete un po’ troppo agitati, ma il nervosismo non vi aiuterà a risolvere i problemi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, quella di domani per voi sarà una giornata un po’ agitata, siete troppo nervosi in questo periodo ed è difficile starvi attorno, evitate di acuire ulteriori tensioni in casa, cercate di rimandare anche le decisioni importanti visto che con voi non si può discutere razionalmente. Piuttosto date maggiore peso agli affetti e ai sentimenti genuini.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, domani il vostro umore sarà un po’ altalenante, dovrete cercare di portare a termine i vostri impegni il prima possibile e questa fretta vi metterà di pessimo umore. Cercate di prendere le cose con uno spirito differente.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo il guru delle stelle quella di domani per voi sarà una giornata positiva, arriva il momento di allontanare una persona tossica dalla vostra vita, avete finalmente trovato il coraggio di dire basta, per voi è un passo importante, godetevelo. L’amore procede bene, cercate soltanto di non essere troppo puntigliosi.

ACQUARIO

Cari Acquario, l’oroscopo di domani vede per voi in arrivo una giornata positiva, probabilmente arriveranno anche ottime notizie, forse proprio quelle che aspettavate da tempo. Bene anche l’amore che procede a gonfie vele.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox la giornata in arrivo sarà molto positiva e all’insegna della fortuna, per voi parte un periodo di recupero soprattutto dal punto di vista economico, avete ancora qualche problemino in amore da risolvere.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: giornata positiva, belle novità in arrivo.

