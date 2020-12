Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 3 dicembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 3 dicembre 2020, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quella di domani per voi sarà una giornata positiva, cercate di mantenere la calma e non scoraggiatevi subito, con un po’ di pazienza tutto tornerà a vostro favore. Bene anche l’amore.

TORO

Cari Toro, quella di domani per voi sarà una giornata un po’ agitata, siete nervosi e la giornata parte un po’ sottotono, ma non abbiate paura, questo malumore passerà. Cercate di evitare conflitti e discussioni, rimandate tutto quello che è possibile.

GEMELLI

Cari Gemelli, giornata favorevole secondo il guru delle stelle per chi ha bisogno di concludere un’iniziativa al più presto, non rimandate gli appuntamenti importanti, neanche con l’amore, approfittate delle stelle per essere più aperti e gentili.

CANCRO

Cari Cancro, secondo il guru delle stelle nella giornata di domani sarete tutti un po’ nervosi e tesi, cercate di mantenere la calma, non vi fa bene questo scoppio di rabbia, soprattutto in amore, cercate di essere più pazienti ed empatici con il partner. Chi ha vissuto da poco una crisi in amore o una rottura, può rimboccarsi le maniche e darsi da fare, la scelta è vostra.

LEONE

Cari Leone, quella di domani per voi non sarà una giornata piacevole, siete un po’ nervosi in questo periodo, nei prossimi giorni però ritroverete la voglia di sorridere. Rimandate decisioni importanti a tempi migliori, non è il caso di sbilanciarsi tanto sul vostro futuro se siete nervosi.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox per voi arriverà una giornata positiva, non rimandate le scelte che potete prendere in questo momento soltanto per paura, approfittate delle stelle positive e incoraggianti per lanciarvi a capofitto in nuovi progetti. Chi ha ancora cose da chiarire in amore è meglio che parli ora.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: giornata positiva per concludere un’iniziativa o siglare nuovi accordi.

