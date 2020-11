Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 26 novembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 26 novembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo il guru delle stelle dovete ritrovare la serenità in amore, non affaticatevi troppo. Sul lavoro domani accuserete molta stanchezza, qualcuno vi potrebbe anche chiedere un favore.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox nel weekend potrebbe arrivare una bella proposta d’amore che però vi metterà a disagio, le stelle sono un po’ agitate in questo periodo. Sul lavoro non dovete essere frettolosi, valutate bene le vostre scelte.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la Luna è in ottima posizione per voi, arrivano belle notizie in amore, vivrete emozioni particolari in questo periodo. Sul fronte professionale avete un’attività che forse non vi permette molti cambiamenti.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo il guru delle stelle quella di domani per voi sarà una giornata antipatica per via della Luna dissonante, non aprite vecchie polemiche, cercate di godervi la giornata con più tranquillità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo PAolo Fox domani non dovete perdere le staffe, evitate polemiche, il weekend potrebbe essere un tantino movimentato nella sfera sentimentale, quindi cercate di rilassarvi finché potete. Sul lavoro anche procedete cauti.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, secondo Paolo Fox state vivendo una bella situazione in amore, quei sentimenti che nascono all’improvviso che vi riempiono la vita di gioia. Sul lavoro siete un po’ stanchi ma se avete lavorato bene arriveranno belle notizie.

L’OROSCOPO DI FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 26 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: la Luna è in ottima posizione, vivrete belle emozioni.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 26 novembre 2020 Oroscopo Branko oggi, mercoledì 25 novembre 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 25 novembre 2020