Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 20 gennaio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 20 gennaio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, è il momento di chiudere storie parallele. Dovete capire da che parte stare e non potete tenere due piedi in una scarpa. Prendetevi un po’ di tempo, almeno fino a marzo, poi vedrete che molte cose si aggiusteranno. Anche sul lavoro, le grandi soluzioni arrivano solamente con la primavera.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (20 gennaio 2022), il pomeriggio migliora le cose rispetto alla mattina, soprattutto nei sentimenti. Sul lavoro la situazione migliora, potete raggiungere i vostri traguardi. Dovete rimboccarvi le maniche per ottenere qualcosa di speciale.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, giornata piena di turbolenze, potrete tornare a discutere con qualche persona cara. Non prendetevela troppo se qualcosa non va come vorreste. Sul lavoro può essere il momento giusto per lanciarsi in nuove sfide, la routine dopo un po’ vi stanca.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata può essere ottima per ottenere dei chiarimenti in amore. Se avete discusso con il partner, parlatevi e chiarite. Sul lavoro rimboccatevi le maniche e rialzate la china. Dimostrate a tutti il vostro valore. Tagliate i ponti con persone nocive o false.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 20 gennaio 2022), potete recuperare dal punto di vista delle emozioni e dei sentimenti. Non si escludono clamorosi ritorni di fiamma, ma state attenti perché raramente le minestre riscaldate funzionano. Sul lavoro potete guardare al futuro con rinnovata fiducia.

PESCI

Cari Pesci, giornata un po’ sottotono, siete pigri e apatici, come se la vostra routine non vi soddisfacesse. Avete voglia di mettere alla prova il partner, perché non siete soddisfatti di ciò che fate. Sul lavoro c’è parecchio da discutere, vagliate con calma soluzioni e opportunità.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 GENNAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: nuove opportunità e fiducia ritrovata sia in amore che sul lavoro.