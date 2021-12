Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 2 dicembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 2 dicembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, favoriti gli incontri per chi è single, in particolare nel weekend. Sul lavoro potete programmare incontri e colloqui, d’altronde avete Mercurio favorevole. Può essere quindi il momento giusto per cambiare attività e impiego.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (2 dicembre 2021), la Luna nel segno porta grandi novità a livello zodiacale per voi. Momento favorevole per le relazioni. Sul lavoro è un momento ottimo per fare tutto ciò che vi interessa. Lasciate perdere il resto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, con la Luna nel segno potrete fare faville in amore nel fine settimana. Sul lavoro potete portare avanti le vostre idee e progetti, ma occhio a chi farà di tutto per mettervi il bastone fra le ruote. L’invidia è una brutta bestia, ma voi siate superiori.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le storie che iniziano in questo periodo possono essere molto interessanti sotto tanti punti di vista. Sul lavoro non siate troppo istintivi, rischiate di commettere gravi errori che vi costeranno cari. Meglio al massimo prendersi qualche giorno di pausa.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 2 dicembre 2021), in amore potrebbero non mancare problemi e discussioni. Sul lavoro potete portare avanti con entusiasmo un vostro progetto, ma non siate troppo spendaccioni. Sempre meglio avere un tesoretto da parte per qualsiasi evenienza.

PESCI

Cari Pesci, in amore la Luna è in trigono, Venere è favorevole, Marte permette di ritrovare un bel po’ di serenità. Se ci sono state discussioni con il partner, chiaritevi il prima possibile. Sul lavoro è importante pensare a cambiamenti che saranno ancora più importanti dal prossimo anno, quindi meglio iniziare a seminare da subito.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 2 DICEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: ottime stelle sia in amore che sul lavoro. Iniziate a seminare per poi raccogliere frutti succulenti.