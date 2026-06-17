Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 18 giugno 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 18 giugno 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il bisogno di armonia è particolarmente forte nel corso di queste ore di metà giugno. Potreste sentire il desiderio di mettere ordine in alcuni rapporti o di chiarire una situazione rimasta in sospeso. Per quanto riguarda il lavoro, la diplomazia sarà la vostra arma migliore.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 18 giugno 2026), siete tra i segni più forti della giornata. Per quanto riguarda il lavoro, potreste fare una scoperta importante oppure intuire una soluzione che altri non vedono.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di guardare avanti è sempre forte, ma nel corso di queste ore sentite anche il bisogno di costruire qualcosa di più concreto. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle favoriscono i nuovi progetti e le iniziative coraggiose. In amore siete spontanei.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il cielo vi regala stabilità e una piacevole sensazione di controllo. Per quanto riguarda il lavoro, i risultati iniziano a essere visibili e questo aumenta la fiducia nei vostri mezzi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 18 giugno 2026), avete bisogno di novità e di stimoli diversi dal solito. Capitolo lavoro: siete creativi e pronti a rompere gli schemi.

PESCI

Cari Pesci, la giornata di domani vi regalerà emozioni profonde e una maggiore consapevolezza di ciò che desiderate. Nel lavoro una vostra intuizione potrebbe rivelarsi decisiva.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 GIUGNO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: la giornata vi regala emozioni profonde.