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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 18 giugno 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 18 giugno 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 18 giugno 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, sentite crescere una forte voglia di cambiamento. Alcune situazioni che fino a poco tempo fa vi sembravano sopportabili ora iniziano a starvi strette. Per quanto riguarda il lavoro, potreste decidere di modificare strategie o di proporre idee nuove.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 18 giugno 2026), è arrivato il momento di godersi i risultati ottenuti. Per quanto riguarda il lavoro, una questione economica o pratica potrebbe trovare finalmente una soluzione soddisfacente.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, Mercurio favorisce la comunicazione e vi rende particolarmente brillanti. Capitolo lavoro: riuscite a trovare le parole giuste al momento giusto e questo potrebbe aprirvi nuove opportunità. Le stelle favoriscono incontri: guardatevi intorno!

CANCRO

Cari Cancro, alcune paure che vi hanno frenato nelle ultime settimane sembrano meno pesanti. Per quanto riguarda il lavoro, siete intuitivi e capaci di comprendere situazioni complesse con grande lucidità. Una giornata dolce e rassicurante.

oroscopo paolo fox domani
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 18 giugno 2026), avete voglia di rimettervi al centro della scena. Il Sole vi sostiene e vi aiuta a recuperare entusiasmo. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero arrivare conferme o occasioni interessanti.

VERGINE

Cari Vergine, il cielo vi aiuta a fare chiarezza. Per quanto riguarda il lavoro, siete efficienti e precisi come sempre, ma con una maggiore capacità di adattamento.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 GIUGNO 2026, SECONDO PAOLO FOX 

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: il cielo vi aiuta a fare chiarezza.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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