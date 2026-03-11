Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 12 marzo 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 12 marzo 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, negli ultimi giorni forse avete dovuto affrontare qualche decisione importante, ma ora le cose iniziano lentamente a chiarirsi. Nel lavoro la vostra diplomazia sarà fondamentale per risolvere una situazione delicata. In amore è il momento giusto per parlare con sincerità: le coppie ritrovano equilibrio, mentre i single potrebbero fare un incontro stimolante.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 12 marzo 2026), giornata intensa e ricca di intuizioni. Avete una grande capacità di percepire ciò che gli altri non dicono apertamente e questo vi aiuta a muovervi con strategia. Nel lavoro potreste scoprire un dettaglio importante che cambia il vostro punto di vista su una situazione. In amore le emozioni sono profonde: chi vive una relazione potrebbe affrontare discorsi significativi che rafforzano il legame.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete voglia di movimento e di novità. Restare troppo a lungo nella stessa situazione vi pesa e potreste sentire il bisogno di cambiare qualcosa nella routine. Nel lavoro arrivano stimoli nuovi o conversazioni interessanti che aprono prospettive future. In amore il vostro entusiasmo torna protagonista: le coppie ritrovano leggerezza, mentre i single potrebbero vivere un incontro divertente.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la vostra determinazione oggi è una grande alleata. Quando avete un obiettivo chiaro riuscite a lavorare con costanza fino a raggiungerlo. Nel lavoro potrebbero arrivare nuove responsabilità oppure la possibilità di dimostrare le vostre capacità. In amore la giornata invita a essere un po’ più aperti con i sentimenti. Le coppie rafforzano la fiducia reciproca.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 12 marzo 2026), la mente è piena di idee e progetti. Avete bisogno di stimoli nuovi e questo potrebbe portarvi a proporre qualcosa di originale nel lavoro. Le vostre intuizioni potrebbero sorprendere anche chi vi circonda. In amore però cercate di non sembrare troppo distanti: chi vi vuole bene ha bisogno di sentire la vostra presenza.

PESCI

Cari Pesci, avete la capacità di capire le emozioni degli altri anche senza troppe parole. Nel lavoro questa sensibilità può aiutarvi a trovare soluzioni creative. In amore il cielo favorisce romanticismo e complicità. Le coppie vivono momenti molto dolci, mentre i single potrebbero lasciarsi sorprendere da un incontro speciale.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 12 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: avete la capacità di capire le emozioni degli altri anche senza troppe parole.