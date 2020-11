Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 8 novembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 8 novembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, domenica speciale per i sentimenti per il vostro segno. Dopo un periodo complesso, ora le stelle vi sorridono, e siete più sereni. Sul lavoro, questo è un periodo di ripresa anche se Giove e Saturno sono dissonanti, ma questa situazione durerà ancora per poche settimane, poi anche a livello professionale avrete ottime risposte.

SCORPIONE

Amici dello Scorpione, i problemi in amore non sono mancati finora, ma adesso le cose migliorano e potete quanto meno raggiungere un compromesso. A livello lavorativo se ci sono cause legali in corso dovete parlare con un avvocato: farsi consigliare da persone competenti è sempre un’ottima soluzione. Valutate una mediazione.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox giornata molto positiva per i sentimenti. Potreste avvicinarti ad una persona che ti piace! Sul lavoro, una buona conoscenza potrebbe essere utile! D’altronde se volete fare carriera a volte è necessario scendere a compromessi. In amore se ci sono stati litigi e tensioni con il partner, parlatevi e chiaritevi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, se qualcosa in amore non funziona come vorreste, è il caso di mettere da parte litigi e tensioni e chiarirvi. La tensione non manca, ma voi riuscirete a trovare le risposte che attendete. Sul lavoro cercate di non fare confusione: siete molto stanchi! Se possibile prendetevi una pausa.

ACQUARIO

Amici dell’Acquario, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox giornata davvero complessa dal punto di vista sentimentale. Potreste perdere facilmente la pazienza e arrabbiarvi. Sul fronte lavorativo, datevi da fare. Oggi siete molto nervosi con la Luna in opposizione! Insomma, non il periodo migliore.

PESCI

Cari amici dei Pesci, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox, nuovi incontri in arrivo che possono diventare molto importanti. Ottime opportunità dunque per i single. Sul fronte lavorativo, Mercurio da martedì sarà dalla vostra parte: le prospettive miglioreranno ancora di più!

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 8 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: ottime novità e prospettive sia a livello sentimentale che lavorativo.

