Oroscopo Paolo Fox della settimana 2-8 novembre 2020

Qual è il mio oroscopo della settimana (2 – 8 novembre 2020) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 2 all’8 novembre 2020.

ARIETE

Cari Ariete, progetti importanti in arrivo: con il prossimo anno nuove porte si potrebbero aprire in amore. Ora non resta che capire se la persona che vi interessa sia davvero affidabile. Venere durante la settimana sarà in opposizione: non vi fidate del primo che arriva nella vostra vita. Per quanto riguarda il lavoro, una persona nata sotto il segno del Leone potrà esservi di aiuto.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (2-8 novembre 2020), le storie nate nel mese di ottobre potranno andare avanti senza problemi. Previsto un periodo favorevole per i sentimenti con Venere che porta equilibrio. Cercate però, di puntare sulle persone giuste. Per quanto riguarda il lavoro, Giove continuerà il suo transito positivo. Il 2021 sarà l’anno delle conferme.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, Venere nel mese di novembre sarà dalla vostra parte: è arrivato, però, il momento di prendere delle scelte importanti in amore. Incontri speciali e belle emozioni in arrivo. Allontanate le persone che vi fanno innervosire, andate oltre. Per quanto riguarda il lavoro, non vi mancherà la praticità.

CANCRO

Cari Cancro, l’opposizione tra Marte e Venere potrebbe mettere in pericolo una storia d’amore. Siate prudenti con i nati sotto il segno dell’Ariete e del Capricorno. Per quanto riguarda il lavoro, questo è un mese di cambiamenti: cercate di non innervosirvi. Per qualcuno in arrivo un nuovo incarico.

LEONE

Cari Leone, Venere durante la settimana sarà in aspetto favorevole: incontri interessanti in arrivo. Cercate di sfruttare il weekend se avete voglia di approfondire un rapporto. Sul fronte del lavoro, non mancheranno le buone occasioni. Cercate di non pensare troppo al passato e non tornare indietro.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo della settimana di Paolo Fox, proseguirà il transito favorevole dei pianeti: le storie d’amore nate nel mese di ottobre potranno essere importanti. A metà settimana avrete un bel fascino e potrebbe farsi vivo qualcuno che ha fatto parte del vostro passato. Sul fronte del lavoro, tutto sembrerà più facile da portare avanti.

BILANCIA

Cari Bilancia, nei prossimi giorni ci sarà tanta voglia di vivere belle emozioni in amore. Venere transita nel vostro segno, ma Marte è in opposizione e questo può crearvi qualche problemino durante la giornata di giovedì. Siete molto nervosi, ma tutto dipende da voi. Per quanto riguarda il lavoro, da dicembre niente più ostilità e pianeti contrari. Il 2021 sarà l’anno del recupero.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo settimanale (2-8 novembre 2020), la situazione astrologica si prospetta buona per l’amore. Un incontro fatto in questi giorni potrà decollare nelle prossime settimane quando Venere entrerà nel vostro segno. Sul fronte del lavoro, previsto un cielo di recupero: se dovete discutere qualcosa di importante fatelo ora.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, Venere è favorevole e questo significa solo una cosa: buone notizie in amore. Le giornate di inizio mese saranno favorevoli e una persona che avete sentito distante si potrebbe riavvicinare. Per quanto riguarda il lavoro, è in arrivo il momento di rimettersi in gioco con Marte che è favorevole per tutto il mese e con il Sole che entrerà nel vostro segno da sabato.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, duranta la settimana ci sarà ancora un po’ di agitazione nell’aria. Avrete, molto probabilmente, voglia di stare da soli. Per quanto riguarda il lavoro, se avete iniziato da poco un progetto potreste capire che non fa per voi. Cercate di pensare ad altro e non perdere tempo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo della settimana di Paolo Fox, Giove e Saturno tra poche settimane saranno nel vostro segno. Avrete voglia di amare, ma non dovrete sentirvi obbligati a farlo. Se avete avuto dei problemi con il partner, evitate giudizi troppo frettolosi. Sul fronte del lavoro, periodo di recupero in arrivo.

PESCI

Cari Pesci, Venere non è più opposta: buone notizie per i sentimenti. Questo è il periodo giusto per farsi avanti, soprattutto se avete a che fare con i nati sotto il segno del Cancro e dello Scorpione. Per quanto riguarda il lavoro, in alcune giornate della settimana potreste sentirvi stanchi e nervosi.

