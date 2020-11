Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 8 novembre 2020

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, domenica 8 novembre 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 8 novembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, tanti problemi ancora da risolvere, soprattutto a livello sentimentale. Mantenete la calma, anche se la Luna è in aspetto interessante. Sul lavoro avete un po’ di dubbi e questioni in sospeso. Se ci sono tensioni con colleghi e superiori, parlatevi e chiaritevi.

TORO Amici del Toro, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox conflitti in amore. Per fortuna domani, domenica, le cose miglioreranno, ma ancora la luce in fondo al tunnel è lontana. Non è quindi una giornata favorevole per i sentimenti. Sul fronte lavorativo, la Luna è dissonante: fastidi e disagi.

GEMELLI

Amici dei Gemelli, periodo di grande recupero in amore. Se c’è una persona che vi interessa fatti avanti, è la domenica giusta per incontrarla. Le stelle vi sorridono. Sul lavoro, lasciate stare le polemiche e cerca di non rispondere alle provocazioni. Sapete le vostre qualità, andate avanti per la vostra strada.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox con i nati sotto il segno dell’Ariete e del Capricorno ci sono delle tensioni, cercate di evitare i conflitti. Contate quindi fino a dieci prima di aprir bocca. Sul lavoro da dicembre qualcosa si sbloccherà, per cui abbiate pazienza e fiducia. I vostri obiettivi sono a portata di mano.

LEONE

Amici dei Gemelli: la Luna è nel segno. Per cui ci sono ottime notizie per i sentimenti. Sul fronte lavoro, evita le situazioni finanziarie rischiose. Non è il momento opportuno per fare investimenti. Se non vi trovate bene con i colleghi, forse è il caso di cambiare aria.

VERGINE

Amici della Vergine, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox i problemi in amore non mancano, cercate di superarli con calma. Sul lavoro, iniziate a pensare al prossimo anno e a nuove soluzioni! Andate dritti per la vostra strada. Avete tutte le qualità per fare bene e trovare di meglio se volete dare una svolta alla vostra carriera.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI 8 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello dei Gemelli: le stelle vi sorridono, giornata giusta per trovare l’anima gemella.

