Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 7 settembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

BILANCIA

Cari Bilancia, ti senti sospeso: una parte di te vorrebbe cambiare, un’altra rimane ancorata al passato. Attenzione ai contratti o agli investimenti azzardati. In amore, le giornate dal 5 al 6 settembre promettono incontri e risvegli di passione. Chi è in coppia deve evitare silenzi troppo lunghi: il rischio è che vengano interpretati male.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 7 settembre 2025), giornata adatta a rimettere ordine nei pensieri. Ti sei sentito confuso negli ultimi tempi, ma ora il cielo invita a selezionare: chi merita davvero di starti vicino? Sul lavoro ci sono decisioni che richiedono fermezza, soprattutto entro la fine del mese. In amore, Venere è intrigante: attenzione però a non complicare le cose con gelosie inutili.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il tuo entusiasmo è in crescita. Settembre apre prospettive di viaggi, nuove conoscenze, nuove idee. Sul lavoro ci sono opportunità di espansione: potresti ricevere una proposta che apre orizzonti diversi. L’amore torna a essere un gioco piacevole, non una fatica: chi è single avrà presto occasioni per conoscere persone stimolanti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il senso del dovere pesa, ma in questo periodo è anche la tua forza. Saturno ti rende lucido: puoi portare avanti progetti solidi. In amore invece è tempo di maggiore tenerezza: la tua razionalità rischia di raffreddare i rapporti. Chi è single deve uscire dalla solita routine.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 7 settembre 2025), sempre in fermento: stai progettando qualcosa di nuovo, forse un cambiamento radicale. Attenzione però a non bruciare le tappe: gli altri potrebbero non stare al tuo ritmo. In amore, aria di rivoluzione: se una storia non ti soddisfa, è il momento di parlarne chiaro. I single invece potrebbero incontrare qualcuno di sorprendente.

PESCI

Cari Pesci, sensibilità amplificata: tutto ti tocca, nel bene e nel male. La Luna ti rende poetico, ma anche fragile. In amore, chi ha chiuso una storia sente il bisogno di riprendersi i propri spazi; chi è in coppia deve evitare fraintendimenti. Sul lavoro sei creativo, ma devi ancorare le idee alla realtà.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 7 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: il tuo entusiasmo è in crescita. Settembre apre prospettive di viaggi, nuove conoscenze, nuove idee.