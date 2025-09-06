Icona app
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 7 settembre 2025

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 7 settembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI –  Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 7 settembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, ti senti sospeso: una parte di te vorrebbe cambiare, un’altra rimane ancorata al passato. Attenzione ai contratti o agli investimenti azzardati. In amore, le giornate dal 5 al 6 settembre promettono incontri e risvegli di passione. Chi è in coppia deve evitare silenzi troppo lunghi: il rischio è che vengano interpretati male.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 7 settembre 2025), giornata adatta a rimettere ordine nei pensieri. Ti sei sentito confuso negli ultimi tempi, ma ora il cielo invita a selezionare: chi merita davvero di starti vicino? Sul lavoro ci sono decisioni che richiedono fermezza, soprattutto entro la fine del mese. In amore, Venere è intrigante: attenzione però a non complicare le cose con gelosie inutili.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il tuo entusiasmo è in crescita. Settembre apre prospettive di viaggi, nuove conoscenze, nuove idee. Sul lavoro ci sono opportunità di espansione: potresti ricevere una proposta che apre orizzonti diversi. L’amore torna a essere un gioco piacevole, non una fatica: chi è single avrà presto occasioni per conoscere persone stimolanti.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
CAPRICORNO

Cari Capricorno, il senso del dovere pesa, ma in questo periodo è anche la tua forza. Saturno ti rende lucido: puoi portare avanti progetti solidi. In amore invece è tempo di maggiore tenerezza: la tua razionalità rischia di raffreddare i rapporti. Chi è single deve uscire dalla solita routine.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 7 settembre 2025), sempre in fermento: stai progettando qualcosa di nuovo, forse un cambiamento radicale. Attenzione però a non bruciare le tappe: gli altri potrebbero non stare al tuo ritmo. In amore, aria di rivoluzione: se una storia non ti soddisfa, è il momento di parlarne chiaro. I single invece potrebbero incontrare qualcuno di sorprendente.

PESCI

Cari Pesci, sensibilità amplificata: tutto ti tocca, nel bene e nel male. La Luna ti rende poetico, ma anche fragile. In amore, chi ha chiuso una storia sente il bisogno di riprendersi i propri spazi; chi è in coppia deve evitare fraintendimenti. Sul lavoro sei creativo, ma devi ancorare le idee alla realtà.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 7 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: il tuo entusiasmo è in crescita. Settembre apre prospettive di viaggi, nuove conoscenze, nuove idee.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca