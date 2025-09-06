Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 7 settembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 7 settembre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, settembre si apre con un cielo che ti chiede pazienza. Non è il tuo forte, lo sappiamo, ma il rischio è quello di lanciarti in battaglie inutili. La voglia di ribellione è forte, soprattutto sul lavoro: ti senti come se qualcuno ti stesse frenando. In amore invece c’è più movimento: single in cerca di emozioni potrebbero ricevere messaggi inaspettati.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 7 settembre 2025), le prossime settimane saranno decisive sul piano pratico. Mercurio stimola i conti e le valutazioni: non è un periodo di spese folli, ma di riorganizzazione. In amore, chi è in coppia potrebbe dover affrontare discorsi legati alla casa o alla gestione della quotidianità. Attenzione però a non irrigidirti: a volte basta lasciarsi andare.

GEMELLI

Cari Gemelli, sei brillante, ma non immune dalla confusione: in questi giorni potresti sentirti diviso tra più scelte. Sul lavoro arrivano cambiamenti: nuove responsabilità, nuove mansioni, oppure semplicemente un cambio di prospettiva. L’amore ha bisogno di chiarezza: evita giochi di parole o mezze verità.

CANCRO

Cari Cancro, la Luna opposta porta agitazione e piccoli scontri, specie in famiglia. Ti senti tirato da più parti, ma sai bene che quando ti chiudi a riccio rischi di alimentare incomprensioni. Sul lavoro, una fase di stress si accompagna però a interessanti prospettive future. In amore c’è voglia di protezione: chi è single sogna un rifugio emotivo, chi è in coppia deve ritrovare la leggerezza.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 7 settembre 2025), periodo forte, da protagonisti. Venere nel segno illumina i rapporti, anche quelli appena nati. C’è voglia di amare, di osare, di mettersi in mostra. Sul lavoro, hai una visione chiara: ciò che non funziona più va lasciato andare, anche se richiede coraggio. Settembre porta occasioni di successo personale.

VERGINE

Cari Vergine, finalmente chiarezza. Le nuvole degli ultimi mesi si diradano e puoi tornare a fidarti delle tue capacità. Sul lavoro, precisione e logica ti rendono imbattibile. In amore invece ci vuole più elasticità: non sempre la persona che ami segue i tuoi ritmi, ma questo non significa che non ti voglia bene.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 7 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

