Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 7 febbraio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 7 febbraio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Venere ha iniziato un transito importante. Avrete voglia di dare una svolta alla vostra vita sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, potranno arrivare buone soluzioni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (7 febbraio 2021), in amore siete sempre più nervosi e arrabbiati. Capitolo lavoro: Giove sarà contrario e inviterà ad essere cauti e prudenti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in questo periodo avrete voglia di lasciarvi andare all’amore, senza remore. Vorrete rimettervi in gioco e fare nuove esperienze. Periodo utile e buono per chi lavora in ambito creativo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, durante la settimana Marte è stato (e sarà ancora per un po’) in aspetto favorevole e le emozioni in amore non sono mancate o mancheranno. Cercate di essere prudenti soprattutto se iniziate una nuova relazione. Per qualcuno previsti anche dei chiarimenti. Per quanto riguarda il lavoro, possibile una ripresa.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (7 febbraio), avrete voglia di fare cose nuove: molti pianeti sono nel vostro segno e in atto c’è una vera e propria rivelazione. Capitolo lavoro, finalmente potrete cambiare rotta.

PESCI

Cari Pesci, i mesi di febbraio e marzo saranno fondamentali per l’amore. Per quanto riguarda il lavoro, il periodo promette bene, ma se siete dipendenti in un’azienda potreste avere voglia di cambiare ruolo. Dal 25 febbraio in poi le cose potranno andare a vostro favore.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 7 FEBBRAIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: bene l’amore e i chiarimenti con il partner. Avanti così.

