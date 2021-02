Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 7 febbraio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 7 febbraio 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, il weekend sarà in linea con la vostra settimana. Lasciatevi andare in amore e buttatevi alle spalle il passato. Per quanto riguarda il lavoro, bisogna fare le scelte giuste e cercare soluzioni.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (7 febbraio 2021), avrete voglia di amare e lasciarsi andare a nuove emozioni. Non sottovalutare le amicizie che nascono in questo periodo: Venere è favorevole. Il mese di febbraio farà battere il cuore. Per quanto riguarda il lavoro, non tutto si può ottenere subito.

GEMELLI

Cari Gemelli, è arrivato il momento di vivere emozioni sincere, ma cercate di non pensare troppo a chi è difficile da raggiungere. Bene anche il lavoro, cercate però un po’ di relax.

CANCRO

Cari Cancro, la situazione sentimentale è in grande miglioramento. Ora siete molto più predisposti nei confronti dell’amore. Dopo una bella settimana lavorativa godetevi due giorni di meritato riposo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, cercate di non desiderare persone impossibili. Per quanto riguarda il lavoro, se avete fatto delle scelte onerose sarà meglio fare dei passi indietro. Sempre se non li avete già fatti in settimana.

VERGINE

Cari Vergine, domani cercate di non isolarvi. La Luna, tra l’altro, nel weekend sarà contraria: discussioni in arrivo. Pensateci due volte prima di parlare…

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 7 FEBBRAIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Cancro: ottime notizie dal fronte sentimentale. Bene anche il lavoro, ma ora relax.

