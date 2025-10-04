Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 5 ottobre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 5 ottobre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata di domani – 5 ottobre – partirà in salita, ma il recupero è assicurato. Qualcuno sta provando di coinvolgervi in una polemica, voi sorridete e andate oltre. In amore cresce la voglia di stabilità, ma attenzione ai ritorni dal passato.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 5 ottobre 2025), c’è tanta intensità in queste ore. Non una grande novità per voi. Nel corso delle prossime ore potreste chiarire una questione rimasta in sospeso. Ottimo momento per affrontare conversazioni profonde. La passione non manca.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, vi sentite più leggeri del solito, più ottimisti. È il momento di buttarvi in un progetto nuovo. In amore c’è aria di gioco e di complicità, soprattutto se non vi prendete troppo sul serio.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le responsabilità pesano in queste ore, ma voi non mollate mai. Oggi però avete bisogno di staccare un po’: anche un piccolo momento per voi farà la differenza. In amore serve più dialogo del solito, meno silenzi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 5 ottobre 2025), vi sentite ribelli, desiderosi di cambiamento. Nel corso delle prossime ore potreste avere intuizioni brillanti, utili anche nel lavoro. In amore c’è qualche dubbio, ma non tutto deve essere deciso subito.

PESCI

Cari Pesci, un po’ di confusione nelle prime ore, poi arriva un recupero importante. La creatività è al massimo: se avete un progetto artistico, è il momento giusto per portarlo avanti. In amore torna il romanticismo che vi contraddistingue.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 5 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: vi sentite ribelli, desiderosi di cambiamento. Oggi potreste avere intuizioni brillanti, utili anche nel lavoro.