Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 5 ottobre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 5 ottobre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, l’energia durante questo fine settimana non vi manca, ma potreste sentirvi un po’ in conflitto tra quello che volete e quello che “dovete” fare. Non rimandate troppo: la decisione che prendete ora farà la differenza nei prossimi giorni. In amore serve più passione e meno orgoglio.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 5 ottobre 2025), nel corso di queste ore sono favoriti i rapporti con colleghi e amici: c’è un progetto che torna alla ribalta. In amore ci sono delle piccole tensioni, ma nulla che non si possa sciogliere con una carezza.

GEMELLI

Cari Gemelli, c’è un po’ di nervosismo, ma anche tanta voglia di cambiare. Durante la gioranta di oggi – 5 ottobre – le parole contano: attenti a come vi esprimete perché potreste convincere o irritare chi vi ascolta. L’amore ha bisogno di leggerezza, non di analisi infinite.

CANCRO

Cari Cancro, c’è un’aria nuova intorno a voi: la Luna protegge i rapporti affettivi. Per quanto riguarda il lavoro, state cercando conferme che tardano ad arrivare. Non forzate i tempi: presto la situazione si sbloccherà.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 5 ottobre 2025), nel corso di queste ore vi sentite protagonisti, ma attenti a non strafare. In amore torna il desiderio di condividere di più, anche se qualche orgoglio di troppo può complicare i rapporti. Una telefonata inattesa porterà notizie utili.

VERGINE

Cari Vergine, il cielo vi invita alla prudenza: non è il momento di correre rischi economici o lavorativi. L’amore chiede chiarezza: non lasciate sospese le questioni importanti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 5 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: un po’ di nervosismo, ma anche tanta voglia di cambiare.