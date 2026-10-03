Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 4 ottobre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 4 ottobre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il mese si apre con l’esigenza di ritrovare una misura nei rapporti. Potreste accorgervi che una situazione richiede maggiore reciprocità e che non basta mantenere la pace per sentirsi davvero soddisfatti. Sul lavoro una trattativa o una collaborazione può proseguire, ma sarà importante chiarire ciò che ciascuno si aspetta. In amore cercate un dialogo capace di andare oltre le apparenze e di riportare al centro i desideri di entrambi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 4 ottobre 2026), avete voglia di dedicarvi a ciò che conta davvero, lasciando sullo sfondo distrazioni e impegni poco significativi. Una questione legata alla gestione del denaro o a una responsabilità condivisa merita attenzione, ma non deve diventare motivo di tensione. Nel lavoro potete procedere con determinazione, purché sappiate distinguere le intuizioni dai fatti. In amore è il momento di non trattenere tutto dentro: una confidenza può creare maggiore vicinanza.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, ottobre porta una ventata di movimento nella vita sociale e nei rapporti personali. Potreste ritrovare il piacere di frequentare persone con cui condividere interessi, progetti o semplicemente una serata diversa. Sul lavoro un accordo può prendere forma attraverso il dialogo, ma non trascurate gli aspetti pratici. In amore avete bisogno di entusiasmo e di un orizzonte comune: la routine si supera anche inventando nuove occasioni da vivere insieme.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il nuovo mese vi chiede di guardare con realismo agli obiettivi professionali e di capire quali passi siano davvero alla vostra portata. Una responsabilità può aumentare, ma non siete obbligati a dimostrare il vostro valore attraverso il sacrificio continuo. Organizzate meglio le energie e riconoscete i risultati già raggiunti. In amore potrebbe essere utile parlare di un progetto concreto, senza lasciare che le questioni quotidiane occupino tutto lo spazio.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 4 ottobre 2026), la giornata risveglia il desiderio di dare più spazio alle vostre passioni e a ciò che vi rende riconoscibili. Un’idea nata quasi per gioco potrebbe meritare un approfondimento, soprattutto se coinvolge altre persone. Nel lavoro cercate di non scoraggiarvi davanti a una procedura lenta: la vostra originalità può trovare una strada, ma serve anche metodo. In amore avete bisogno di complicità e di una persona con cui condividere interessi, non soltanto emozioni.

PESCI

Cari Pesci, il mese comincia con la necessità di ritrovare un equilibrio tra ciò che desiderate e ciò che gli impegni vi chiedono. Una questione familiare o personale può richiamare la vostra attenzione, ma cercate di affrontarla senza mettere da parte ogni altra esigenza. Sul lavoro una buona organizzazione vi aiuterà a evitare affaticamenti inutili. In amore cresce il bisogno di delicatezza: un gesto premuroso può avere un valore speciale.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 4 OTTOBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: la giornata risveglia il desiderio di dare più spazio alle vostre passioni e a ciò che vi rende riconoscibili.