Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 4 ottobre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 4 ottobre 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, ottobre si apre con il desiderio di rimettere in moto qualcosa che negli ultimi tempi è rimasto fermo. Sul lavoro potreste avere un confronto utile per definire meglio un incarico o capire quali margini di autonomia avete a disposizione. Non abbiate fretta di ottenere subito una risposta definitiva: alcune situazioni richiedono ancora un passaggio. In amore torna la voglia di iniziativa, ma cercate di non trasformare l’entusiasmo in impazienza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 4 ottobre 2026), il nuovo mese vi invita a fare un bilancio concreto, soprattutto rispetto alle energie che state spendendo e ai risultati che desiderate raggiungere. Una questione economica o legata alla casa può richiedere una scelta ponderata, senza lasciarvi condizionare dalle preoccupazioni. Nel lavoro avete bisogno di continuità e di condizioni più chiare. In amore, invece, cercate un clima rassicurante: un momento condiviso può aiutarvi a ritrovare serenità.

GEMELLI

Cari Gemelli, ottobre comincia con una certa vivacità mentale: avete voglia di conoscere, sperimentare e rimettere in circolo idee che avevate accantonato. Un’attività di gruppo o un contatto professionale potrebbe offrirvi uno stimolo interessante. Attenzione soltanto a non disperdervi in troppe iniziative contemporaneamente. In amore avete bisogno di curiosità e dialogo: le relazioni che lasciano spazio al confronto possono regalarvi nuove emozioni.

CANCRO

Cari Cancro, questo inizio di mese porta l’attenzione sulle vostre priorità più profonde. Potreste sentire il bisogno di rivedere un impegno o di cambiare il modo in cui gestite il tempo tra lavoro e vita privata. Non è egoismo proteggere i vostri spazi, soprattutto se avete dato molto agli altri. In amore cercate gesti capaci di trasmettere affidabilità: le parole sono importanti, ma oggi contano soprattutto i fatti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 4 ottobre 2026), avete voglia di ampliare gli orizzonti e di non restare confinati in una situazione che conoscete ormai a memoria. Sul lavoro può nascere l’occasione di confrontarvi con un ambiente diverso o di assumere un compito che vi permetta di imparare. Non sottovalutate il valore dell’esperienza altrui. In amore la passione si accompagna al desiderio di progettare: cercate qualcuno con cui guardare nella stessa direzione.

VERGINE

Cari Vergine, il primo giorno di ottobre vi trova attenti alle questioni da sistemare, ma anche più consapevoli di ciò che non volete più trascinare. Una decisione pratica può diventare più semplice se smettete di cercare tutte le garanzie possibili. Nel lavoro è utile definire tempi e responsabilità, evitando di assorbire anche i compiti degli altri. In amore lasciate un po’ di spazio all’imprevisto: non tutto deve seguire un programma.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 4 OTTOBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: avete voglia di ampliare gli orizzonti e di non restare confinati in una situazione che conoscete ormai a memoria.