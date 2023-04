Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 2 aprile 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 2 aprile 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, bisognerebbe mantenere l’agitazione sotto controllo per non rovinare l’atmosfera in amore. Sul lavoro, concludete tutto in mattinata perché poi diventerete un po’ svogliati. D’altronde è domenica quindi vorreste riposare, ma a volte è necessario rimboccarsi le maniche. Avrete tempo per staccare la spina.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 2 aprile 2023), potrebbero esserci ritorni di fiamma in questi giorni. Sul lavoro se state aspettando delle risposte arriveranno. Magari può essere il momento buono per chiedere un aumento.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, attenzione alle relazioni difficili perché potrebbero causare qualche problema. Sul lavoro arrivano discussioni e dissapori con i colleghi. Mantenete la calma il più possibile. A volte sappiamo che non è facile, ma bisogna mordersi la lingua e fare buon viso a cattivo gioco. Altrimenti il clima diventa insopportabile.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in questo periodo della vostra vita sembra sia difficile trovare l’amore o dedicargli tempo. Sul lavoro, invece, non sottovalutatevi. Non tutto sta andando per il verso giusto, ma voi saprete trovare risposte ai problemi che vi attanagliano.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 2 aprile 2023), in amore arriva una giornata un po’ pensierosa quindi fate attenzione. Per quanto riguarda il lavoro tutto procede al meglio quindi continuate così.

PESCI

Cari Pesci, attenzione a qualche piccola incertezza in amore. Per quanto riguarda il lavoro nei prossimi due giorni state attenti agli investimenti. Non tutti stanno dando i frutti sperati. Fatevi consigliare da una persona fidata per non commettere gravi errori di cui finireste per pentirvi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 2 APRILE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: ritorni di fiamma in vista. Ma attenzione perché difficilmente le minestre riscaldate funzionano.