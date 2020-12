Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 13 dicembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 13 dicembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo le previsioni del guru delle stelle quella di domani per voi sarà una giornata piuttosto neutrale, non sarete né tristi né felici, semplicemente prigionieri di un limbo grigio, non sapete che pesci pigliare e così, nell’attesa, prendete le cose come vengono.

SCORPIONE

Cari Scorpione, il weekend è stato abbastanza movimentato, domani potrebbe scapparvi qualche parola di troppo, soprattutto nel lavoro, la tensione si fa sentire forte e chiara, ma dovete cercare di rimodulare il vostro atteggiamento, agitarvi non serve a nulla.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, state finalmente recuperando terreno in campo sentimentale, l’amore è tornato appieno nella vostra vita e secondo il guru delle stelle chi sta vivendo un amore importante sarà pronto a compiere il prossimo passo, certo, non domani, ma presto.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo il guru delle stelle quella di domani per voi non sarà una giornata piacevole, ormai è tutto il weekend che vi portate dietro una certa agitazione, l’ansia non è vostra amica, non accusate bene le critiche, né positive né negative, ma non si può essere sempre perfetti né piacere a tutti. I single in cerca d’amore dovranno aspettare ancora un po’.

ACQUARIO

Cari Acquario, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vi vede recuperare la serenità persa in questo periodo, chi ha avuto difficoltà deve reagire il prima possibile, non lasciatevi andare, le emozioni cambiano in questo periodo, la fortuna bacia gli audaci. Anche l’amore non è al top ma tornerà alla fine dell’anno.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, sembrate ancora molto nervosi, forse una discussione passata vi è tornata alla mente e non riuscite a farvene una ragione, inutile rimuginare troppo sul passato, andate avanti. Domani sarà la giornata giusta per allungare la mano ad un amico che ha bisogno d’aiuto.

L’OROSCOPO DI FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 DICEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: l’amore torna nella vostra vita in punta di piedi.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 13 dicembre 2020 Oroscopo Branko oggi, sabato 12 dicembre 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 12 dicembre 2020