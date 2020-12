Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 13 dicembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 13 dicembre 2020, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo il guru delle stelle quella di domani per voi sarà una giornata grosso modo positiva, potrete finalmente portare a termine quei progetti che vi tormentavano da un po’ di tempo, la vostra sarà una domenica di perplessità in amore, ma che arriveranno come una nube passeggera e scomparirà in fretta.

TORO

Cari Toro, la giornata di domani per voi sarà un po’ agitata, com’è stato del resto tutto il fine settimana, avete avuto modo di riflettere in questo periodo e soffermarvi sulle novità e avete capito che qualcosa non funziona. Avete bisogno di maggiore tranquillità in questo periodo.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo il guru delle stelle quella di domani per voi sarà una giornata di riflessione, avete trascorso tutto il weekend a cercare di capire cosa fare con una persona il cui ricordo vi tormenta, un po’ di pausa da questi pensieri contorti potrebbe aiutarvi a prendere una decisione.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo del guru delle stelle il weekend vi è stato sicuramente d’aiuto per le relazioni, l’amore torna prioritario nella vostra vita, i single potrebbero trovare proprio domani la persona giusta.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox, in campo professionale potrebbero esservi riconosciuti dei meriti, in amore invece le coppie che stanno da tanto tempo insieme sentiranno il peso del tempo che passa e avranno più voglia di mettersi in gioco, fare qualcosa di nuovo.

VERGINE

Cari Vergine, domenica per voi sarà una giornata di tensione, meglio essere prudenti con le parole e anche con le azioni, evitate di far scoppiare una polemica per senza niente, non avete bisogno di ulteriore agitazione.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello deli Gemelli: prendetevi una pausa da tutto e tutti, avete bisogno di un po’ di tempo da dedicare a voi stessi.

