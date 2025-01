Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 31 gennaio 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 31 gennaio 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, non sarà difficile rispondere prontamente al richiamo dei sentimenti e dei sensi anche perché da parte vostra ci sarà della disponibilità maggiore e soprattutto meno remore a vivere l’amore al 100 per cento. Da un punto di vista affettivo la situazione torna a favore. Per quanto riguarda il lavoro, sono stelle interessanti, è un periodo che permette di realizzare un piccolo sogno.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 31 gennaio 2025), a vostro favore avete diversi pianeti. Torna una grande capacità di amare, ritrovate una passionalità che pensavate perduta. Per quanto riguarda il lavoro, nel corso delle prossime ore potreste ricevere delle buone notizie o rassicurazioni in merito all’andamento dell’anno appena iniziato, Febbraio vedrà alcuni incarichi cambiare.

GEMELLI

Cari Gemelli, talvolta siete troppo intolleranti, evitate di stabilire chi ha torto o ha ragione, conviene mantenere i nervi saldi e le stelle vi aiuteranno. Per quanto riguarda il lavoro, chi ha una attività di contatto, la possibilità di muoversi e viaggiare raddoppierà i propri contatti.

CANCRO

Cari Cancro, non è facile trovare la comprensione che cercate, il periodo porta conflitti con ambiente circostante, una certa stanchezza che può creare contrasti sia nelle coppie di vecchia data sia in quelle nuove. Il vostro segno è fin troppo sensibile, dovreste cercare di fare le spalle larghe rispetto a problemi che non sono vostri o determinati dalla vostra volontà.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 31 gennaio 2025), bisogna evitare di ripensare a tutto quello che nel corso degli ultimi mesi ha determinato afflizione e tormento. Se siete tra coloro che hanno chiuso una storia d’amore l’anno scorso, non pensateci più, eventualmente cercate di definire le questioni legali, le spartizioni e poi pensate ad altro!

VERGINE

Cari Vergine, Venere tra qualche ora non sarà più opposta. Tuttavia in certe giornate sentirete crescere una certa irrequietudine, sarete in vena di riflessioni profonde in tema di sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, i disegni del cielo sono positivi per quello che vi riguarda, tuttavia come sapete di recente non ci sono state grandi spinte.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 31 GENNAIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Toro: a vostro favore avete diversi pianeti. Torna una grande capacità di amare.