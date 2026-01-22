Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 23 gennaio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

ARIETE

Cari Ariete, un periodo in cui senti che qualcosa sta cambiando dentro di te. Non è solo voglia di fare, ma bisogno di dire la tua verità. Le stelle parlano di movimento, di scelte che non possono più essere rimandate. Sul lavoro c’è una sfida: o dimostri chi sei, o cambi strada. In amore sei passionale ma un po’ impaziente: attenzione a non dire parole che poi pesano. Ottima energia fisica, ma va incanalata bene.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 23 gennaio 2026), stai ritrovando stabilità dopo settimane un po’ confuse. Il cielo ti chiede pazienza e concretezza, due qualità che non ti mancano. Il lavoro premia chi costruisce lentamente: un progetto può dare frutti a lungo termine. In amore c’è bisogno di rassicurazioni, di gesti semplici ma sinceri. Se sei solo, una conoscenza cresce piano ma in modo profondo. Bene il rapporto con la famiglia.

GEMELLI

Cari Gemelli, sei il segno della comunicazione e ora le stelle ti chiedono di parlare chiaro, prima di tutto con te stesso. Tante idee, tante opportunità, ma devi scegliere dove investire energia. Lavorativamente sei brillante, ma attenzione alla dispersione. In amore c’è voglia di leggerezza: chi ti sta accanto deve seguirti, non trattenerti. Periodo ideale per viaggi, studio e nuovi contatti.

CANCRO

Cari Cancro, un cielo che parla di emozioni forti e consapevolezza. Stai capendo cosa vuoi davvero e soprattutto cosa non vuoi più. Sul lavoro arriva una conferma o una risposta attesa. In amore sei profondo, ma un po’ suscettibile: cerca di non chiuderti se qualcosa non va subito come speri. Favoriti i rapporti familiari e i progetti legati alla casa.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 23 gennaio 2026), sei al centro dell’attenzione, ma ora devi usare la tua luce con intelligenza. Ambizione e creatività vanno di pari passo. Sul lavoro puoi ottenere un riconoscimento, ma evita scontri inutili. In amore torna la passione, soprattutto se lasci spazio al dialogo. Chi è solo può vivere un incontro importante. Energia alta, ma riposati di più.

VERGINE

Cari Vergine, un periodo in cui il cielo ti invita a fare chiarezza, soprattutto nei rapporti. Sul lavoro sei preciso, ma non essere troppo critico con te stesso. Le stelle favoriscono le collaborazioni. In amore c’è bisogno di più spontaneità: lascia andare il controllo. Bene la salute, soprattutto se curi l’alimentazione.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: sei al centro dell’attenzione, ma ora devi usare la tua luce con intelligenza.