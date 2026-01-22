Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 23 gennaio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 23 gennaio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, stai cercando di capire dove stai dando troppo e dove ricevi poco. Il lavoro richiede diplomazia, ma anche decisione. In amore il cielo chiede sincerità: meglio un confronto oggi che un silenzio domani. Possibili ritorni dal passato. Creatività in crescita, bene l’arte e la bellezza.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 23 gennaio 2026), le stelle parlano di trasformazione. Qualcosa finisce per lasciare spazio a qualcosa di più autentico. Sul lavoro sei strategico, ma evita giochi di potere. In amore sei magnetico, passionale, ma anche esigente: cerca di fidarti di più. Intuito fortissimo, seguilo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, hai bisogno di orizzonti nuovi. Il cielo ti spinge a guardare avanti, a non restare fermo in situazioni che ti stanno strette. Lavoro in movimento, favoriti contatti con l’estero o nuove esperienze. In amore vuoi libertà ma anche complicità: trova chi cammina al tuo fianco, non dietro di te. Energia in ripresa.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, stai costruendo qualcosa di importante, anche se a volte ti senti stanco. Le stelle ti chiedono costanza e fiducia. Sul lavoro arrivano responsabilità maggiori, ma anche soddisfazioni. In amore sei più aperto del solito: chi ti ama lo nota. È il momento di investire su ciò che conta davvero.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 23 gennaio 2026), il cielo è creativo e imprevedibile. Hai idee nuove, visioni diverse, ma devi renderle concrete. Il lavoro favorisce l’innovazione, ma serve disciplina. In amore sei libero, anticonvenzionale, ma non dimenticare le emozioni dell’altro. Ottimo periodo per amicizie e progetti di gruppo.

PESCI

Cari Pesci, un periodo di grande sensibilità. Le stelle parlano di intuizione e rinascita emotiva. Sul lavoro segui l’istinto, ma metti confini chiari. In amore sei romantico, profondo, ma attento a non idealizzare troppo. Creatività altissima: musica, arte e scrittura sono favorite. Ascolta i sogni, parlano.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: un periodo di grande sensibilità. Le stelle parlano di intuizione e rinascita emotiva.