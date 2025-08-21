Icona app
Ultimo aggiornamento ore 11:02
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 22 agosto 2025

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 22 agosto 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 22 agosto 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, il mese in corso vi vede attivi grazie all’appoggio di Sole e Mercurio. È un mese in cui le proposte e gli stimoli non mancano. L’orgoglio, tipico del segno, può trasformarsi in una spinta positiva, ma rischia anche di mettervi in trappola se superate la soglia della ragionevolezza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 22 agosto 2025), è il momento di rompere con il passato, lasciar andare quelle sicurezze ormai superate e di inventarvi qualcosa di nuovo. Momento ideale per una dichiarazione o per vivere una giornata speciale con chi amate.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, le idee in questo periodo scorrono veloci, quasi come se la vostra mente si fosse liberata da un velo che la rendeva meno reattiva. In amore, se vivete una storia poco valida o siete single, sentirete il desiderio di relazioni leggere, “part-time”, che non chiedano troppo.

CANCRO

Cari Cancro, mese impegnativo. Nel corso delle prossime ore potrete ricevere segnali importanti da persone che rappresentano il vostro futuro, sia in amore sia nel lavoro. La sensualità è protagonista.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 22 agosto 2025), questo mese vi protegge come uno scudo: anche se ultimamente vi siete sentiti sotto attacco potrete recuperare terreno. Grande creatività sul lavoro: è il momento di osare, di mostrare il vostro talento senza paura di essere giudicati.

VERGINE

Cari Vergine, Agosto è un mese di riscatto: anche se il lavoro non cambia radicalmente, potrete gettare le basi per una ripresa che si concretizzerà da settembre. Giove, non più contrario, vi permetterà di vedere le cose con maggior lucidità, di lasciar andare le incertezze.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Toro: è il momento di rompere con il passato.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
