Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 10:23
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 21 agosto 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 21 agosto 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 21 agosto 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, Venere continua a creare qualche tensione di troppo nel corso di queste ore di fine agosto. Lavoro? La situazione appare in movimento, anche se le risposte più importanti potrebbero arrivare soltanto nella prossime ore.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 21 agosto 2026), in amore la settimana che state vivendo appare abbastanza regolare e non presenta particolari scossoni. Per quanto riguarda il lavoro, è comprensibile sentirsi sotto pressione, ma non conviene aumentare ulteriormente la tensione.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, la settimana che sta volando verso il weekend è vivace e ricca di stimoli, soprattutto sul piano sentimentale. Il cielo favorisce la curiosità, il desiderio di conoscere persone nuove e la voglia di vivere esperienze diverse dal solito. Lavoro?Le novità rappresentano un punto di forza.

CANCRO

Cari Cancro, tra maggio e giugno potreste aver vissuto un cambiamento sul lavoro, fino al punto di riversare un po’ di nervosismo in amore. Per quanto riguarda il lavoro, si apre una fase nuova. Potreste aver cambiato ruolo, ambiente o gruppo negli ultimi mesi.

oroscopo paolo fox domani
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 21 agosto 2026), vivete una settimana particolarmente interessante sul piano sentimentale. Venere favorisce i rapporti. Per quanto riguarda il lavoro, non mancano impegni e scadenze da dover rispettare nel corso di queste ore.

VERGINE

Cari Vergine, la settimana che state vivendo porta una bella apertura sul fronte dei sentimenti, favorisce sia gli incontri sia i progetti delle coppie. Lavoro? Non pensate che i problemi siano destinati a durare per sempre.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 21 AGOSTO 2026, SECONDO PAOLO FOX 

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: vivete una settimana particolarmente interessante sul piano sentimentale.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 21 agosto 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, giovedì 20 agosto 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 20 agosto 2026
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 21 agosto 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, giovedì 20 agosto 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 20 agosto 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 20 agosto 2026
Oroscopo / Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 19 agosto 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 20 agosto 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 20 agosto 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, mercoledì 19 agosto 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 19 agosto 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 19 agosto 2026
Ricerca