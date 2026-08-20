Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 20 agosto 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 20 agosto2026:

Ariete

Cari Ariete, arriva il momento di rallentare, almeno un po’. Il passaggio del Sole in Vergine riporta l’attenzione sulla quotidianità e sulle questioni pratiche lasciate in sospeso durante l’estate. Per i single le occasioni interessanti possono arrivare soprattutto attraverso nuove conoscenze.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, atmosfera più tranquilla. I ritmi si fanno meno frenetici e anche sul piano sentimentale torna una maggiore serenità. Le differenze, comprese quelle anagrafiche, non sembrano più un ostacolo.

Gemelli

Cari Gemelli, l’estate non ha ancora esaurito la sua energia. Venere resta favorevole a divertimento, affetti e vita sentimentale, anche se Saturno può introdurre qualche rigidità nelle relazioni.

Cancro

Cari Cancro, Marte nel segno continua a dare una forte spinta, rendendo questa fase dell’estate particolarmente intensa. Il cambio di scenario arriva con il Sole in Vergine e, poco dopo, con Mercurio: il risultato è un maggiore senso di protezione e la possibilità di contare sulle persone più vicine.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 20 agosto 2026), la stagione del compleanno si avvia verso la conclusione, ma per il Leone gli ultimi giorni sotto i riflettori possono regalare ancora emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, possono arrivare occasioni interessanti.

Vergine

Cari Vergine, per la Vergine comincia una delle fasi più interessanti dell’anno. Le vostre qualità migliori tornano in primo piano: capacità di analisi, intelligenza, ironia e concretezza.

Bilancia

Cari Bilancia, la domanda dei prossimi giorni sarà soprattutto una: seguire il cuore o ascoltare la ragione? Venere continua a rendere particolarmente vivace la vita sentimentale.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, settimana in crescita. Il passaggio dal Leone alla Vergine rende il quadro astrologico più favorevole e, soprattutto, più concreto.

Sagittario

Cari Sagittario, il passaggio verso la fine dell’estate può provocare nel Sagittario una certa inquietudine. La voglia di cambiare, partire e rompere gli schemi torna a farsi sentire. Chi è in coppia può sentire il bisogno di fare un passo avanti.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, il nuovo assetto del cielo porta ordine, chiarezza e una maggiore capacità di concentrarsi su ciò che conta davvero.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 20 agosto 2026), la seconda parte della settimana può aiutare a sciogliere alcune incomprensioni sentimentali. Per chi è in coppia, un gesto semplice potrebbe essere sufficiente per riavvicinarsi.

Pesci

Cari Pesci, il cielo continua a essere molto intenso sul fronte sentimentale. Marte e Venere alimentano desiderio e passione, ma proprio per questo potrebbero rendere le emozioni più difficili da gestire.