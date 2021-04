Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 16 aprile 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 16 aprile 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, sono in arrivo interessanti chiarimenti: cercate di risolvere tutte le eventuali polemiche nate nei giorni scorsi entro la giornata di sabato. Ultimamente c’è stata qualche spesa extra, prestate attenzione alle finanze.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, con Venere a favore gli incontri hanno una marcia in più, non fatevi frenare da piccoli problemi personali. Per quanto riguarda il lavoro, è un periodo di osservazione anche se dal 19 aprile molti pianeti entreranno nel vostro segno.

GEMELLI

Cari Gemelli, domani sarà possibile fare incontri interessanti ma dovrete metterci anche del vostro, il benestare delle stelle non sarà sufficiente. Capitolo lavoro: non è il momento di stare fermi, per il liberi professionisti entro metà anno arriverà una proposta interessante.

CANCRO

Cari Cancro, durante la giornata di domenica la Luna sarà nel vostro segno, approfittatene per programmare qualcosa di speciale. Per quanto riguarda il lavoro, tra la fine di maggio e l’inizio di giugno potrebbero esserci dei nuovi incarichi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (16 aprile 2021), i sentimenti passeranno in secondo piano, le storie nate da poco non vi convincono. Per quanto riguarda il lavoro, i tempi si allungano, vacilla la fiducia nei confronti di una persona che pensavate attendibile.

VERGINE

Cari Vergine, la Luna dissonante vi renderà intollerabili ma nulla che non possa esser superato. Capitolo lavoro: considerate la possibilità di apportare piccoli cambiamenti alla vostra routine.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 APRILE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: incontri interessanti in vista, ma dovrete metterci anche del vostro…

